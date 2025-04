Τραγωδία στο Κανάδα: 11 νεκροί, ανάμεσά του κι ένας 5χρονος από την επίθεση με όχημα σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Βανκούβερ

Έντεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ένα πεντάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Βανκούβερ, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε φεστιβάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε επί τόπου έναν 30χρονο άνδρα από το Βανκούβερ, γνωστό στις Αρχές, χάρη στην άμεση παρέμβαση παρευρισκόμενων πολιτών.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Βανκούβερ, Στιβ Ρέι, δήλωσε ότι δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν, αρκετά εκ των οποίων σοβαρά, ενώ σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα θύματα ήταν ηλικίας από 5 έως 65 ετών. Παράλληλα, υπογράμμισε πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, επισημαίνοντας ότι ο 30χρονος συλληφθείς έχει βεβαρημένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της φιλιππινέζικης κοινότητας για την Ημέρα του Λάπου Λάπου, όπως διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ.

Η Ημέρα του Λάπου Λάπου τιμά τον ιθαγενή ηγέτη των Φιλιππίνων, ο οποίος το 1521 ηγήθηκε της νίκης επί του Πορτογάλου εξερευνητή Φερδινάνδου Μαγγελάνου.

«Υπήρχαν πτώματα παντού»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το σημείο

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο, μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun, περιέγραψε το σκηνικό του τρόμου:

«Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει», είπε, εξηγώντας ότι βρισκόταν με φίλους όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και ουρλιαχτά.

Ο Ντέιλ Σελίπε, που ήταν μαζί της, τόνισε ότι είδε πολλά τραυματισμένα παιδιά.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media και επαληθεύτηκαν από το AFP, δείχνουν ένα μαύρο SUV με κατεστραμμένο μπροστινό μέρος να έχει ακινητοποιηθεί σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια και καντίνες, ενώ λίγα μέτρα παραπέρα διασώστες φρόντιζαν τραυματίες.

«Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβοηθήσουμε (…) Είναι συγκλονιστικό», δήλωσε η Τζεν Ιντάμπα-Καστανέτο, επικεφαλής ασφάλειας του φεστιβάλ, στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο Vancouver Is Awesome, επιβεβαιώνοντας ότι «υπήρχαν πτώματα παντού».

Μηνύματα συμπαράστασης από την πολιτική ηγεσία

Ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ, εξέφρασε τη θλίψη του, σημειώνοντας σε ανάρτησή του:

«Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου. Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και τη φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, έγραψε στο Χ:

«Πενθούμε όλοι μαζί σας», προσθέτοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται με τα θύματα και τη φιλιππινέζικη κοινότητα.

Ο επικεφαλής των Συντηρητικών, Πιερ Πουαλιέβρ, σχολίασε επίσης στο Χ:

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τη φιλιππινέζικη κοινότητα και με όλα τα θύματα που είχε στο στόχαστρο αυτή η παράλογη επίθεση», επισημαίνοντας ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη.

Στο ίδιο κλίμα, ο ηγέτης της Αριστεράς, Τζάγκμιτ Σινγκ, έγραψε:

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και τη φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ».

Υπό σκιά το φεστιβάλ και οι εκλογές

Το φεστιβάλ για την Ημέρα του Λάπου Λάπου περιλάμβανε παρέλαση, προβολές ταινιών, παραδοσιακούς χορούς και συναυλία με δύο μέλη των Black Eyed Peas.

Η τραγωδία στο Βανκούβερ ξυπνά μνήμες από παρόμοια περιστατικά, όπως εκείνο του Ναθάνιελ Βέλτμαν, ο οποίος το 2021 σκότωσε τέσσερις μουσουλμάνους στο Οντάριο, οδηγώντας το φορτηγό του πάνω τους, σε υπόθεση που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική λόγω συνδέσεων με θεωρίες περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Το σοκ από το τραγικό περιστατικό έρχεται την παραμονή των βουλευτικών εκλογών στον Καναδά, όπου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το φαβορί παραμένει ο νέος πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος εμφανίζεται ως «ανάχωμα» απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα πολιτικό σκηνικό που κυριαρχείται από την ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τις απειλές για προσάρτηση.

