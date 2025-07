Τραγωδία στην Σαρδηνία: Η σύζυγος του CEO της Lufthansa παρέσυρε και σκότωσε 24χρονη

Η σύζυγος του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa βρίσκεται υπό έρευνα από τις ιταλικές Αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό μιας 24χρονης που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητό της, σε διάβαση πεζών, κατά τη διάρκεια διακοπών στην Σαρδηνία.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Βίβιαν Σπορ οδηγούσε ένα SUV την Τρίτη στο Πόρτο Τσέρβο, όταν παρέσυρε την Γκαία Κόστα, στην περιοχή της Γκαλούρα.

Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως νταντά, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατέληξε επιτόπου. Οι διασώστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατέβαλλαν προσπάθειες άνω των 20 λεπτών για να την επαναφέρουν.



Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Unione Sarda, η Σπορ, που είχε μαζί της την κόρη της, δεν κατάλαβε αρχικά ότι είχε σημειωθεί το δυστύχημα και σταμάτησε μόνο όταν την ενημέρωσε περαστικός.

Όταν αντίκρισε τη σοβαρότητα των τραυμάτων της Κόστα, λιποθύμησε. Η Σπορ υποβλήθηκε αργότερα σε αλκοτέστ και τεστ ναρκωτικών, τα οποία βγήκαν αρνητικά.

Το όχημα κατασχέθηκε για εξέταση, ενώ έχει διενεργηθεί νεκροψία στη σορό της Κόστα.

Vivian Spohr, wife of Lufthansa CEO Carsten Spohr, involved in fatal car accident in Italy https://t.co/dq6bXuCWwM

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 12, 2025