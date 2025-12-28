Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα 5 επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους και 6 ακόμη να τραυματιστούν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις των τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ο οδηγός, ενώ το μίνι λεωφορείο ήταν σε κατηφόρα, φώναξε στους επιβάτες: «Κρατηθείτε γερά στα καθίσματά σας», λέγοντας ότι τα φρένα είχαν χαλάσει και δεν μπορούσε να σταματήσει το όχημα.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5:10 μ.μ. το Σάββατο στη λεωφόρο Nazım Hikmet στη συνοικία Yeşilkent. Το μίνι λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε ο Niyazi Ç. και μετέφερε πελάτες από την αγορά, βγήκε από το δρόμο για άγνωστο λόγο και έπεσε σε ένα χαντάκι. Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα και έξι άλλα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν, τρία από τα οποία σοβαρά.

Πυροσβέστες, αστυνομία και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα. Αστυνομικές ομάδες εξασφάλισαν την περιοχή και διεξήγαγαν έρευνες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αστυνομίας στο σημείο, το λεωφορείο απομακρύνθηκε με γερανό.

Σύμφωνα με το cnnturk, στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους, ο οδηγός του λεωφορείου και  οι: Niyazi Çelik (61 ετών), Hacer Çakmakçı (40 ετών), Ahmet Kandemir (44 ετών), Faranak Tashakornogedehy (53 ετών),  Ayten Özfırat (68 ετών) . Οι Resmiye K. (32 ετών), Kader Ö. (29 ετών), İlknur G. (45 ετών), Umut Ö. (12 ετών), Ali Ö. (44 ετών) και Pınar A. (19 ετών) εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο με την «τρελή» πορεία του λεωφορείου:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:48 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σκληρό διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία: Ποιοι είναι οι στόχοι του Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Τα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζει

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ειρήνη αλλά η Ρωσία είναι ...
22:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι ...
20:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβ...
19:36 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κίεβο: Ένας νεκρός και 32 τραυματίες από το σφυροκόπημα των ρωσικών drones – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα εν μέσω παγετού

Ένας νεκρός και 32 τραυματίες είναι ο απολογισμός του ολονύχτιου σφυροκοπήματος του Κιέβου από...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα