Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα 5 επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους και 6 ακόμη να τραυματιστούν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις των τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ο οδηγός, ενώ το μίνι λεωφορείο ήταν σε κατηφόρα, φώναξε στους επιβάτες: «Κρατηθείτε γερά στα καθίσματά σας», λέγοντας ότι τα φρένα είχαν χαλάσει και δεν μπορούσε να σταματήσει το όχημα.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5:10 μ.μ. το Σάββατο στη λεωφόρο Nazım Hikmet στη συνοικία Yeşilkent. Το μίνι λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε ο Niyazi Ç. και μετέφερε πελάτες από την αγορά, βγήκε από το δρόμο για άγνωστο λόγο και έπεσε σε ένα χαντάκι. Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα και έξι άλλα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν, τρία από τα οποία σοβαρά.

Πυροσβέστες, αστυνομία και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα. Αστυνομικές ομάδες εξασφάλισαν την περιοχή και διεξήγαγαν έρευνες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αστυνομίας στο σημείο, το λεωφορείο απομακρύνθηκε με γερανό.

Σύμφωνα με το cnnturk, στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους, ο οδηγός του λεωφορείου και οι: Niyazi Çelik (61 ετών), Hacer Çakmakçı (40 ετών), Ahmet Kandemir (44 ετών), Faranak Tashakornogedehy (53 ετών), Ayten Özfırat (68 ετών) . Οι Resmiye K. (32 ετών), Kader Ö. (29 ετών), İlknur G. (45 ετών), Umut Ö. (12 ετών), Ali Ö. (44 ετών) και Pınar A. (19 ετών) εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο με την «τρελή» πορεία του λεωφορείου: