Τραγωδία στην Ινδία: Τρεις αδερφές 12, 14 και 16 ετών πήδηξαν στο κενό όταν οι γονείς τους πήραν το κινητό τους

  • Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία, όπου τρεις ανήλικες αδερφές πήδηξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στον ένατο όροφο, αφού οι γονείς τους κατάσχεσαν τα τηλέφωνά τους.
  • Η 12χρονη Πάκχι, η 14χρονη Πράτσι και η 16χρονη Βισίκα ήταν αναστατωμένες επειδή ο πατέρας τους είχε πάρει το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς φέρεται να ήταν εμμονικές με την κορεατική κουλτούρα.
  • Στο οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε, τα κορίτσια έγραφαν: «Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας… Οπότε αυτοκτονούμε».
Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΝΔΙΑ

Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία, όπου τρεις ανήλικες αδερφές πήδηξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στον ένατο όροφο, αφού οι γονείς τους κατάσχεσαν τα τηλέφωνά τους.

Η τραγωδία έλαβε χώρα γύρω στις 2:15 π.μ. την Τετάρτη στην Γκαζιαμπάντ της Ινδίας , στην πολιτεία Ούταρ Πραντές.

Η 12χρονη Πάκχι, η 14χρονη Πράτσι και η 16χρονη Βισίκα ήταν αναστατωμένες επειδή ο πατέρας τους είχε πάρει το κινητό τους τηλέφωνο.

Όλα έγιναν την 4η Φεβρουαρίου. Οι αδελφές πήγαν στο μπαλκόνι τους, έκλεισαν την πόρτα με μάνταλο και πήδηξαν από το παράθυρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κραυγές τους ήταν τόσο δυνατές ώστε να ξυπνήσουν τους γονείς, τους γείτονες και τους φύλακες ασφαλείας στο συγκρότημα διαμερισμάτων της οικογένειας. Αλλά όταν οι γονείς έσπασαν την πόρτα, ήταν ήδη πολύ αργά.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο, επιβεβαιώσαμε ότι τρία κορίτσια, κόρες του Chetan Kumar, είχαν πεθάνει αφού πήδηξαν από το κτίριο», δήλωσε ο Atul Kumar Singh, Βοηθός Επίτροπος της Αστυνομίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ στην Ινδία σήμερα το πρωί κατέγραψαν τα σώματα των νεαρών κοριτσιών στο έδαφος έξω από το κτίριο, ενώ η μητέρα τους έκλαιγε με λυγμούς και ένα πλήθος σοκαρισμένων γειτόνων παρακολουθούσε τις τραγικές στιγμές.

Πάντως, υπάρχει αναφορά ότι δύο από τις αδελφές μπορεί να έπεσαν κατά λάθος ενώ προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την τρίτη αδελφή.

Οι αδερφές φέρεται να ήταν εμμονικές με την κορεατική κουλτούρα σε τέτοιο βαθμό ώστε είχαν πάρει κορεατικά ονόματα.

«Τις τελευταίες ημέρες, τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, ένας περιορισμός που φαίνεται να τους επηρέασε», δήλωσε ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Νίμις Πατέλ.

Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο στις σελίδες ενός ημερολογίου τσέπης.

ΙΝΔΙΑ

“Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας”

Ο συντετριμμένος πατέρας τους, ο Τσετάν Κουμάρ, περιέγραψε όσα είχε διαβάσει.

«Είπαν: “Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι και να πεις, δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε. Οπότε αυτοκτονούμε”, είπε ο Κουμάρ.

«Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονέα ή παιδί», πρόσθεσε.

Το σημείωμα έγραφε επίσης: «Προσπαθήσατε να μας απομακρύνετε από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρετε πόσο αγαπάμε τους Κορεάτες».

Εικόνες από το σπίτι τους αποκάλυψαν σημειώσεις σε έναν τοίχο στην κρεβατοκάμαρα των κοριτσιών, όπως: «Είμαι πολύ πολύ μόνη» και «με ραγίζει η καρδιά μου».

ΙΝΔΙΑ

«Είναι σαφές ότι τα κορίτσια επηρεάστηκαν από την κορεατική κουλτούρα και το ανέφεραν στο σημείωμα αυτοκτονίας», είπε η Πατέλ.

Ο εθισμός τους στα τηλέφωνα φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και έγινε τόσο έντονος που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν από δύο χρόνια.

Ένας κάτοικος ισχυρίστηκε ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού και είπε στο NDTV ότι καθώς πήγαινε για ύπνο, είδε κάποιον να κάθεται σε ένα μπαλκόνι έτοιμος να πηδήξει.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν άνδρας ή γυναίκα, αφού στεκόμουν σε απόσταση. Τηλεφώνησα στη γυναίκα μου και είπα ότι κάποιος προσπαθούσε να πηδήξει και ότι έπρεπε να κάνω κάτι», είπε στην ινδική ειδησεογραφική ιστοσελίδα.

«Ο σύντροφός μου υπαινίχθηκε ότι πρέπει να ήταν συζυγική διαμάχη, εγώ νόμιζα ότι ήταν ζευγάρι. Ένας άντρας προσπαθούσε να πηδήξει ενώ η σύζυγος προσπαθούσε να τον σταματήσει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Σινγκ, τον αυτόπτη μάρτυρα, εμφανίστηκε στη συνέχεια ένα άλλο κορίτσι, προσπαθώντας να τραβήξει μέσα το άτομο που καθόταν στο κιγκλίδωμα, κάτι που αρχικά κατάφερε. Αλλά λίγα λεπτά αργότερα, το άτομο ανέβηκε ξανά στο περβάζι.

«Ένα μικρό κορίτσι ήρθε και αγκάλιασε σφιχτά το άτομο που καθόταν στο κιγκλίδωμα. Πριν προλάβω να πάρω το τηλέφωνό μου και να καλέσω κάποιον για να σταματήσει το άτομο από το να πηδήξει, και τα τρία – το άτομο που καθόταν στο κιγκλίδωμα και δύο κορίτσια που προσπαθούσαν να τα τραβήξουν κάτω – έπεσαν από το μπαλκόνι», θυμήθηκε ο Σινγκ.

«Ο ένας από αυτούς φαινόταν αποφασισμένος να πηδήξει ενώ οι άλλοι δύο προσπαθούσαν να τους σώσουν, αλλά και οι τρεις έπεσαν με το κεφάλι», πρόσθεσε.

Ο γείτονας έτρεξε στο ισόγειο και κάλεσε την αστυνομία και ένα ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε μία ώρα για να φτάσει.

«Σε μια χώρα όπου η πίτσα, τα μπιφτέκια και τα είδη παντοπωλείου παραδίδονται σε 10 λεπτά, ένα ασθενοφόρο χρειάστηκε μία ώρα για να φτάσει. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα», δήλωσε ο Σινγκ στον ιστότοπο.

Ισχυρίστηκε ότι έκανε 10 με 15 κλήσεις. Ο Σινγκ δεν γνώριζε τα κορίτσια ούτε την οικογένειά τους προσωπικά.

