Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: «Μαμά, να ξέρεις, κατάφερα να σωθώ» – Συγκλονιστική μαρτυρία για 17χρονη που βίωσε τον πύρινο εφιάλτη

Ήταν 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/03), όταν η σύζυγος του Sasa, δέχθηκε κλήση στο κινητό της από την 17χρονη κόρη τους Άντζελα, που μέχρι πριν από λίγες ώρες διασκέδαζε στην προγραμματισμένη συναυλία του ιδιαίτερα δημοφιλούς χιπ χοπ συγκροτήματος DNK, σε αυτοσχέδια ντίσκο στην περιοχή Κότσανι, μία κωμόπολη 20.000 κατοίκων στην ανατολική Βόρεια Μακεδονία. «Μαμά, έχει πάρει φωτιά το κλαμπ, να ξέρεις κατάφερα να σωθώ», ήταν τα πρώτα λόγια της.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Η ανείπωτη τραγωδία στην μικρή πόλη της Βόρειας Μακεδονίας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία, άφησε πίσω της 59 νεκρούς και τουλάχιστον 160 τραυματίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Οι μαρτυρίες όσων επέζησαν από τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ συγκλονίζουν, ενώ οι οικογένειες θρηνούν για τα παιδιά που χάθηκαν στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, ο πόνος έχει μετατραπεί σε οργή που ξεχειλίζει. Χθες, Δευτέρα, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Κότσανι, όπου ξεκίνησε πορεία διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «θέλουμε δικαιοσύνη». Οι διαδηλωτές ανέφεραν ότι παρόμοιες συγκεντρώσεις θα γίνονται καθημερινά, μέχρι τις 21 Μαρτίου.

