Τραγωδία στη Φλόριντα: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από την συντριβή του μικρού αεροσκάφους

Μια νέα αεροπορική τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Φλόριντα στις ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Boca Raton, προκαλώντας τον θάνατο και των τριών επιβαινόντων και τον τραυματισμό ενός άνδρα στο έδαφος.

Η πτώση του αεροπλάνου, τύπου Cessna 310, σημειώθηκε γύρω στις 10:20 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Boca Raton με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο του Tallahassee.

Possible plane crash right outside my office today. Shook the whole building. Unfortunately I’m certain lives were lost here today. Thoughts and prayers to anyone who survived and the families of those who didn’t.

If you're in @CityBocaRaton stay away from military trail near…

