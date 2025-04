Νέα Υόρκη: Τι είπε ο πιλότος πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου – Τα 2 σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας

Πολλά είναι τα ερωτήματα για την συντριβή του ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους ο πιλότος, ο Πρόεδρος και CEO της Siemens Ισπανίας, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους.

Το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία New York Helicopter Tour, η οποία προσφέρει πτήσεις σε τουρίστες για να δουν από ψηλά τα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Ο CEO της New York Helicopter Tour, Μάικλ Ροθ ανέφερε ότι ο πιλότος είχε δηλώσει στο κέντρο της εταιρείας ότι επιστρέφει για ανεφοδιασμό πριν πέσει στον ποταμό.

O πιλότος είχε ενημερώσει μέσω ασυρμάτου ότι χρειαζόταν περισσότερα καύσιμα. «Ενημέρωσε [ο πιλότος] ότι προσγειωνόταν και ότι χρειαζόταν καύσιμα και θα έπρεπε να του πάρει περίπου 3 λεπτά για να φτάσει, αλλά 20 λεπτά αργότερα δεν είχε φτάσει», ανέφερε στην βρετανική εφημερίδα Telegraph ο Μάικλ Ροθ.

Ο Ροθ αποκάλυψε νωρίτερα στην εφημερίδα The Post ότι ήταν «απολύτως συντετριμμένος». «Είναι καταστροφή. Είμαι πατέρας και παππούς και το να υπάρχουν παιδιά εκεί μέσα, με έχει συντρίψει. Είμαι απολύτως συντετριμμένος», εξομολογήθηκε ο Μάικλ Ροθ.

Helicopter crashes into the Hudson River in New York, killing an entire family of 5.

Agustín Escobar, the CEO of Siemens Spain, his wife and their three children aged 4, 5 and 11 died when the helicopter plunged into the Hudson River.

The helicopters pilot also died after the

