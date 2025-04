Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Οι τελευταίες φωτογραφίες της οικογένειας του CEO της Siemens πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου

Το ταξίδι στην Νέα Υόρκη μετατράπηκε σε τραγωδία για το ζευγάρι από την Ισπανία και τα τρία παιδιά τους, που σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε για να δουν τα αξιοθέατα της πόλης έπεσε στα παγωμένα νερά του ποταμού.

Πρόεδρος και CEO της Siemens Ισπανίας ήταν ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με την οικογένεια του. Η ταυτότητα του πιλότου δεν έγινε γνωστή ακόμα.

Λίγο πριν απογειωθεί το ελικόπτερο, ο Εσκομπάρ φωτογραφιζόταν με τη σύζυγό του Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ και τα τρία παιδιά τους ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτά ήταν τα τελευταία καρέ της ζωής τους.

Η οικογένεια είχε φτάσει στις ΗΠΑ μόλις λίγες ώρες πριν από την Βαρκελώνη.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Εσκομπάρ είχε 25 χρόνια διεθνή εμπειρία στα οποία ηγήθηκε επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Νότιας Αμερικής, της Ισπανίας και της Γερμανίας, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Ισπανίας από τα τέλη του 2022.

Το ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να πέφτει από τον ουρανό στον ποταμό Hudson την Πέμπτη, καθώς αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πώς διαλύθηκε στον αέρα.

Το τουριστικό ελικόπτερο έπεσε γρήγορα στα παγωμένα νερά, προκαλώντας μεγάλο θόρυβο γύρω στις 3:20 μ.μ., δείχνει το βίντεο που κατέγραψε ένας περαστικός.

Η ουρά και οι ρότορες του ελικοπτέρου φάνηκαν να αποκόπτονται πριν βυθιστεί στο ποτάμι,.

Η οικογένεια είχε επιλέξει την πτήση για να απολαύσει μια πανοραμική ξενάγηση στη Νέα Υόρκη, όμως η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία μέσα σε λιγότερο από 18 λεπτά. Η πτήση ξεκίνησε από το κέντρο του Μανχάταν περίπου στις 3 μ.μ. και ακολούθησε διαδρομή κατά μήκος του νησιού, κατευθυνόμενη στη συνέχεια νότια προς το Άγαλμα της Ελευθερίας. Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί η διαδρομή, το ελικόπτερο κατέπεσε στον ποταμό, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν συγκλονιστικές σκηνές.

«Το ελικόπτερο περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα και έβγαζε καπνό πριν συντριβεί στο νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας, ενώ η Δάνι Χόρμπιακ, κάτοικος του Jersey City, περιέγραψε τον ήχο της πρόσκρουσης ως «σαν πολλές σφαίρες που σκίζουν τον αέρα ταυτόχρονα». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα, με την ουρά και τον έλικα να αποκολλώνται προτού χτυπήσει την επιφάνεια του ποταμού.

#UPDATE : Victims identified: Tragic NYC chopper crash claims Spanish family

victims identified as Agustín Escobar, President of Siemens Spain, his wife, and their three children.

The pilot also lost his life in the tragic accident.#NYC #HelicopterCrash #HudsonRiver #Breaking… pic.twitter.com/bXs2nwjVYC

— upuknews (@upuknews1) April 11, 2025