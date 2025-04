Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Στέλεχος της Siemens και η οικογένειά του ανάμεσα στους νεκρούς από την πτώση ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον

Αεροπορική τραγωδία το βράδυ της Πέμπτης στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης, όταν ελικόπτερο τύπου Bell 206 συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Jersey City, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Οι σοροί τους ανασύρθηκαν λίγο αργότερα από σωστικά συνεργεία που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Ανάμεσα στα θύματα βρέθηκε ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, εκτελεστικός διευθυντής της Siemens, η σύζυγός του Μερσέ Καμπρούμπι Μοντάλ και τα τρία τους παιδιά, γεγονός που προσδίδει ακόμη πιο βαρύ ανθρώπινο κόστος στο δυστύχημα. Η οικογένεια είχε επιλέξει την πτήση για να απολαύσει μια πανοραμική ξενάγηση στη Νέα Υόρκη, όμως η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία μέσα σε λιγότερο από 18 λεπτά.

#UPDATE : Victims identified: Tragic NYC chopper crash claims Spanish family

victims identified as Agustín Escobar, President of Siemens Spain, his wife, and their three children.

The pilot also lost his life in the tragic accident.#NYC #HelicopterCrash #HudsonRiver #Breaking… pic.twitter.com/bXs2nwjVYC

— upuknews (@upuknews1) April 11, 2025