«Έχασα 22 κιλά και αυτό είναι το Νο1 υγιεινό σνακ που τρώω κάθε μέρα» – Άνδρας που διατηρεί σταθερό το βάρος εδώ και μία δεκαετία αποκαλύπτει το μυστικό του

Η απώλεια βάρους είναι μια πρόκληση, αλλά η διατήρηση του βάρους σε σταθερά επίπεδα, είναι συχνά πιο δύσκολη. Ένας έμπειρος διαιτολόγος, ο οποίος έχασε 22 κιλά και διατηρεί το βάρος του σταθερό, για πάνω από μια δεκαετία, μοιράζεται πολύτιμες συμβουλές για μια επιτυχημένη δίαιτα. Τα μυστικά του περιλαμβάνουν την κατανάλωση υγιεινών λιπαρών και την αποτελεσματική διαχείριση άγχους. Παράλληλα, αποκαλύπτει το αγαπημένο του υγιεινό σνακ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής του διατροφής.

Το Νο1 σνακ που τρώει κάθε μέρα ένας άνδρας που έχασε 22 κιλά και διατήρησε σταθερό το βάρος του

Η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, η τακτική άσκηση και η μείωση του άγχους είναι θεμελιώδεις στρατηγικές για την απώλεια βάρους. Όσοι επιθυμούν να αδυνατίσουν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους κάνοντας απλές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Ωστόσο, η διατήρηση ενός σταθερού βάρους μακροπρόθεσμα αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση, με πολλούς να ανακτούν τα χαμένα κιλά.

Ο διαιτολόγος Bill Bradley, ο οποίος έχασε 22 κιλά και διατηρεί το βάρος του για περισσότερα από δέκα χρόνια, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας του στο κανάλι του στο YouTube, MediterraneanLiving. Όπως τονίζει, «Μια επιτυχημένη δίαιτα δεν επικεντρώνεται μόνο στην απώλεια κιλών, αλλά κυρίως στην διατήρηση του βάρους. Οι συμβουλές μου έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να χάσουν βάρος αποτελεσματικά και να το διατηρήσουν».

Ο Bill συμβουλεύει όσους επιδιώκουν την απώλεια βάρους να έχουν πάντα μαζί τους ένα υγιεινό σνακ για να αποφεύγουν τις ξαφνικές λιγούρες για ανθυγιεινές τροφές. «Πάντα έχω ένα μήλο μαζί μου», αποκαλύπτει. «Εάν αισθανθώ έντονη επιθυμία για ζάχαρη ή χρειαστώ κάτι για να φάω άμεσα, ένα μήλο είναι η ιδανική λύση. Αυτό λειτουργεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ειδικά όταν νιώθω υπερβολικά πεινασμένος. Είναι σημαντικό να μην φτάσετε ποτέ στο σημείο να τρώτε ανεξέλεγκτα».

Ο διαιτολόγος εξηγεί γιατί τα υγιεινά λιπαρά είναι σύμμαχός σας στην απώλεια βάρους

Ο διαιτολόγος αναλύει επίσης τον ρόλο των λιπαρών σε μια δίαιτα απώλειας βάρους. Πολλοί που προσπαθούν να αδυνατίσουν τείνουν να αποφεύγουν τα λιπαρά, αγνοώντας τη θρεπτική τους αξία και την ικανότητά τους να μειώνουν τις λιγούρες.

«Αν κοιτάξετε τη Μεσογειακή διατροφή, θα δείτε ανθρώπους να καταναλώνουν έως και το 40% των θερμίδων τους από λιπαρά, συμπεριλαμβανομένου του άφθονου εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Παρόλα αυτά, είναι λεπτοί και υγιείς», εξηγεί ο διαιτολόγος. «Είναι σημαντικό να ξεπεράσετε τον φόβο σας για τα λιπαρά. Η κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου και μιας καλής ποσότητας υγιεινών λιπαρών είναι ευεργετική για την υγεία και την διατήρηση του βάρους».

Ένα άρθρο από το News In Health με τίτλο «The Skinny on Fat – The Good, the Bad, and the Unknown» επιβεβαιώνει ότι τα λιπαρά δεν είναι ο εχθρός της απώλειας βάρους. Ο ειδικός διατροφής Dr. Frank Sacks τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των ακόρεστων λιπαρών στη διατροφή, διαλύοντας τον μύθο ότι η αποφυγή των υγιεινών λιπαρών είναι απαραίτητη για την απώλεια βάρους.

Το μυστικό για επιτυχημένη απώλεια βάρους: Θέστε στόχους και διαχειριστείτε το άγχος

Σχετικά με την άσκηση, ο Bill ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος να θέσουν στον εαυτό τους μια «πρόκληση ή στόχο». «Έθεσα στον εαυτό μου μια πρόκληση κάνοντας πεζοπορία καθημερινά για 120 ημέρες. Σε ένα από τα σεμινάρια μου για την απώλεια βάρους, μια γυναίκα ανέφερε ότι πάντα ονειρευόταν να κάνει πεζοπορία στις Ελβετικές Άλπεις. Τελικά έχασε βάρος και πραγματοποίησε το όνειρό της. Δημιουργήστε μια πρόκληση, κάτι εφικτό που θα σας κρατήσει σε εγρήγορση μακροπρόθεσμα».

Ο τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της απώλειας βάρους. Όσοι προσπαθούν να αδυνατίσουν πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα του άγχους τους, καθώς η αποτελεσματική διαχείριση άγχους βοηθά στον «περιορισμό της λαχτάρας και της κατανάλωσης τροφής λόγω άγχους». «Επιλέξτε μια μορφή ενσυνειδητότητας», συμβουλεύει ο διαιτολόγος. «Όταν πήρα βάρος, περνούσα μια πολύ αγχωτική περίοδο και κατέφευγα στο φαγητό για να αντιμετωπίσω το άγχος. Παρακολούθησα σεμινάρια ενσυνειδητότητας και άρχισα να διαλογίζομαι καθημερινά. Ακόμα και 10 λεπτά διαλογισμού μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης, βοηθώντας στην μείωση του κοιλιακού λίπους και του άγχους».