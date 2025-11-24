Τραμπ: «Πολύ καλή η συνομιλία με τον Σι Τζινπινγκ – Θα πάω στην Κίνα τον Απρίλιο»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Βάζει τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι». Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθε...
00:50 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει επίσημα τον Μαδούρο μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης – Τι σημαίνει αυτό

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε από την Δευτέρα (24/11) ευρύτερες εξουσίες για να αναλ...
00:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Καμία συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει προγραμματιστεί ...
23:36 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Η πρώτη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την Γενεύη: «Θα συζητήσω τις λεπτομέρειες με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύσκολο να καταλήξουμε σε τελικό κείμενο

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία κατέληξαν στη Γενεύη σε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, το οποίο ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα