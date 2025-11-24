Grand Hotel: Ο Ρήγας κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στην Κυβέλη, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Ρήγας κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στην Κυβέλη, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Διπλό νέο επεισόδιο γεμάτο αποκαλύψεις έρχεται απόψε στο “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να καταλάβουν ποια είναι η σχέση του Διονύση με όλη την ιστορία που έχει πλεχτεί γύρω τους, εκείνος, όμως καταφέρνει να θολώσει τα νερά.

Ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον γυρίσει στο παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει: φτάνει στο Grand Hotel ο πατέρας του, Ηρακλής Δανέζης…

Την ίδια ώρα, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο Grand Hotel και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη.  Η Μελίνα αλλάζει εντελώς στάση και προσπαθεί να προσεγγίσει τον Χαραλάμπη, προκαλώντας την ενόχληση της Θεώνης.

Ο Ηρακλής Δανέζης ανακοινώνει στον Χαραλάμπη ότι θα τον στηρίξει στις εκλογές, ζητώντας του, όμως, ένα μικρό αντάλλαγμα…  Για άλλη μια φορά, τα σχέδια της Κυβέλης ναυαγούν όταν μαθαίνει πως τα πράγματα με την προίκα του Ιορδάνη δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν.

Η Σμαρούλα ζητάει τη βοήθεια του Χρόνη, προκειμένου να αποτρέψει τον Πέτρο από το να επικοινωνήσει με την Αλίκη. Παράλληλα, ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος…

Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν. Ο Πέτρος δεν σταματάει να σκέφτεται την Αλίκη. Εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος.

Η Μελίνα δημιουργεί τριβές στην σχέση του Χαραλάμπη με την Θεώνη. Η Ελένη βρίσκει καταφύγιο για άλλη μια φορά στον Νικόλα, η απροειδοποίητη επίσκεψη, όμως, της Δέσποινας θ’ αλλάξει τα πάντα.

 Δείτε το trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αντώνης Σρόιτερ: «Η τηλεόραση θα γίνει διαδίκτυο και το διαδίκτυο θα γίνει τηλεόραση»

Ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο...
22:14 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

«Ο Γιατρός»: Απόφαση-έκπληξη του Alpha για τον τρίτο κύκλο της σειράς

Σε μια απόφαση-έκπληξη προχωρά ο Alpha για τον τρίτο κύκλο της σειράς «Ο Γιατρός», σύμφωνα με ...
20:15 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Αλλαγές στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1

Περίοδο αναπροσαρμογής και πειραμάτων διανύει το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, σχεδόν δύο μήνες μετά την...
20:10 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα κερδίζει την εκτίμηση της Αγγέλας, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η ζωή της Χριστίνας στη φυλακή γίνεται όλο και δυσκολότερη, όμως με τη συμπεριφορά της κερδίζε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα