Τραμπ: Οι τιμές του πετρελαίου θα «πέσουν κατακόρυφα» όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν κατακόρυφα μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν, καλώντας παράλληλα τα διυλιστήρια και τους λιανοπωλητές καυσίμων να προχωρήσουν άμεσα σε μειώσεις τιμών.

Μιλώντας την Παρασκευή, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι σήμερα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.