Δυτική Όχθη: Νεκρός 32χρονος Παλαιστίνιος από πυρά Ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη Χεβρώνα

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Ένας 32χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στη διασταύρωση Ναμπί Γιούνις, βόρεια της Χεβρώνας.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν τη σορό του 32χρονου Σάντι Άχμαντ Ιμπραχίμ Ατζάρμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα παραδοθεί στην οικογένειά του.