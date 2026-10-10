Δυτική Όχθη: Νεκρός 32χρονος Παλαιστίνιος από πυρά Ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη Χεβρώνα

Ένας 32χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Σάντι Άχμαντ Ιμπραχίμ Ατζάρμα, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν τη σορό του.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 32χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.
  • Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Σάντι Άχμαντ Ιμπραχίμ Ατζάρμα, ηλικίας 32 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στη διασταύρωση Ναμπί Γιούνις, βόρεια της Χεβρώνας.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν τη σορό του 32χρονου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα παραδοθεί στην οικογένειά του.

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Ένας 32χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων κοντά στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στη διασταύρωση Ναμπί Γιούνις, βόρεια της Χεβρώνας.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν τη σορό του 32χρονου Σάντι Άχμαντ Ιμπραχίμ Ατζάρμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα παραδοθεί στην οικογένειά του.

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