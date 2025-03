Τραμπ: Ο ταϊβανέζικος κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών TSMC θα επενδύσει «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών TSMC θα επενδύσει «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (3/3) ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στον Λευκό Οίκο.

«Θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα για την κατασκευή υπερσύγχρονων εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

🚨 BREAKING: Trump announces that major Taiwanese semiconductor manufacturer TSMC is investing $100 billion in the U.S.

Η επένδυση θα «δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας» με «πολύ καλούς μισθούς» στην Αριζόνα, συνέχισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Μιλώντας για την επένδυση της TSMC στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε πως μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν θα ένα «καταστροφικό» γεγονός.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) παράγει ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται από τα iPhone της Apple έως τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ταϊβανέζικου κολοσσού, Σ.Σ. Ουέι, τόνισε από την πλευρά του ότι η εταιρεία είχε ήδη επενδύσει 65 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή τριών εργοστασίων στην Αριζόνα.

Trump Crypto Czar David Sacks on today’s $100 BILLION semiconductor investment in USA “[The products] TSMC makes are literally the most important products in the world. These advanced chips power everything. They power AI, your phone, they power your cars… without them, the… pic.twitter.com/TrnOOv4oA6

— USA Government 🇺🇸 News (@USAGovernmentN) March 3, 2025