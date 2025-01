Τραμπ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – «Μιλάμε με τον Ζελένσκι»

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (21/1) πως είναι «πιθανή» η επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας αν η Μόσχα δεν διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτό μοιάζει πιθανό» είπε ο Ρεπουμπλικάνος, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως «ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει ποτέ» αν ήταν εκείνος πρόεδρος το 2022.

Ανέφερε ακόμη πως η Ουάσινγκτον θα «εξετάσει» το ζήτημα της συνέχισης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και άλλης στο Κίεβο, που ανήλθε σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

President Donald Trump says he’ll “likely” put additional sanctions on Russia if Vladimir Putin doesn’t meet for talks over the war in Ukraine. https://t.co/BJ3puFcbYY

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/plsXPiWkDa

— Sky News (@SkyNews) January 21, 2025