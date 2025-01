ΟΗΕ: Για «αντισημιτική γάγγραινα» στο διεθνή οργανισμό κάνει λόγο η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ελίζ Στεφάνικ, καταδίκασε την Τρίτη (21/1) την «αντισημιτική γάγγραινα» που κατ’ αυτήν κυριαρχεί στον διεθνή οργανισμό κι επαναβεβαίωσε την ακλόνητη υποστήριξή της στο Ισραήλ στη σύγκρουσή του με τους Παλαιστίνιους.

Η βουλευτής της Νέας Υόρκης, η οποία επελέγη στα 40 της χρόνια από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να εκπροσωπήσει την Ουάσιγκτον στα Ηνωμένα Έθνη, είναι γνωστή για την ανυποχώρητη υποστήριξη του Ισραήλ και των Αμερικανών εβραίων.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους, στις συζητήσεις μου με τον πρόεδρο Τραμπ, έδειξα ενδιαφέρον για το αξίωμα: δείτε την αντισημιτική γάγγραινα στα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν περισσότερες αποφάσεις που στοχοποιούν το Ισραήλ απ’ ό,τι για όλες τις χώρες και τις κρίσεις του κόσμου μαζί», ξεσπάθωσε η Ρεπουμπλικανή πολιτικός κατά τη διάρκεια ακρόασης για την επιβεβαίωση του διορισμού της στην επιτροπή διεθνών υποθέσεων της Γερουσίας.

“The United Nations is an antisemitic organization. The world needs to hear about the importance of standing with Israel, and that is what I will do at the United Nations.”

