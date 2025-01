ΟΗΕ: Περισσότερα από 900 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν τη Δευτέρα στη Γάζα

Πάνω από εννιακόσια φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν τη Δευτέρα (20/1) στη Λωρίδα της Γάζας, αριθμός υψηλότερος από αυτόν που ορίστηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία εφαρμόζεται από προχθές Κυριακή, σύμφωνα με τους αριθμούς που ανακοινώθηκαν από τον ΟΗΕ.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της προετοιμασμένης αύξησης της βοήθειας στους επιζώντες. Σήμερα, 915 φορτηγά πέρασαν στη Γάζα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τις ισραηλινές αρχές και τους εγγυητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ), ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

AID has made it to GAZA – AND IN THE NORTH!

UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs:

More than 630 aid trucks entered Gaza yesterday, including 300 for the northern sector.

