ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοινώνει πως θα απονείμει χάρη σε δράστες της επίθεσης στο Καπιτώλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επρόκειτο να υπογράψει το βράδυ της Δευτέρας (20/1 – τοπική ώρα) προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία θα απονεμηθεί χάρη σε πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς τα «ομήρους».

«Απόψε θα δώσω χάρη στους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου», είπε ο νέος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον μετά την ορκωμοσία του. «Αφού φύγω από εδώ, θα πάω στο Οβάλ Γραφείο και θα υπογράψω χάρη για πολύ κόσμο», επέμεινε.

NOW: President Trump announces pardons for the J6 prisoners.

