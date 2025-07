Τραμπ κατά Μασκ: «Έχει εκτροχιαστεί εντελώς» – Η κατάργηση των φοροελαφρύνσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα που οδήγησε στη ρήξη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Έλον Μασκ μετά την ανακοίνωση του δισεκατομμυριούχου ότι ιδρύει νέο πολιτικό κόμμα, αποκαλώντας την κίνηση «γελοία» και λέγοντας πως ο Μασκ «έχει εκτροχιαστεί εντελώς».

«Με λυπεί να βλέπω τον Έλον Μασκ να εκτροχιάζεται εντελώς, ουσιαστικά να γίνεται ένα τρένο που εκτροχιάζεται τις τελευταίες πέντε εβδομάδες», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, το βράδυ της Κυριακής.

«Το μόνο πράγμα για το οποίο είναι χρήσιμα τα τρίτα κόμματα είναι η απόλυτη και ολοκληρωτική αναστάτωση και το χάος», πρόσθεσε.

Ο Μασκ είχε δηλώσει το Σάββατο μέσω του Χ ότι ίδρυσε το κόμμα «American Party» για να ανταγωνιστεί τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς, μια ιδέα που είχε υπονοήσει τις τελευταίες εβδομάδες, επιτιθέμενος στον Τραμπ για τα φορολογικά και δημοσιονομικά του σχέδια που, όπως είπε, θα «καταστρέψουν την οικονομία».

«Με αναλογία 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε!» έγραψε ο Μασκ.

«Σήμερα, ιδρύεται το American Party για να σας επιστρέψει την ελευθερία σας».

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025