Τραμπ: Απειλεί με περισσότερους δασμούς ΕΕ και Καναδά αν συνεργαστούν «για να προκαλέσουν οικονομική ζημιά» στις ΗΠΑ

Την Τετάρτη, οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι διεθνείς ανταγωνιστές τους υπέστησαν ένα σοκ από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία θα επιβληθούν δασμοί 25% σε όλα τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους που εισάγονται στις ΗΠΑ και κατασκευάζονται εκτός χώρας. Ωστόσο, τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί με περισσότερους δασμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά.

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε την Πέμπτη ότι θα πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά με περισσότερους δασμούς εάν συνεργαστούν «για να προκαλέσουν οικονομική ζημιά» στις ΗΠΑ.

«Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαστεί με τον Καναδά προκειμένου να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στις ΗΠΑ, θα επιβληθούν και στους δύο μεγάλης κλίμακας δασμοί, πολύ μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους σήμερα, προκειμένου να προστατευθεί ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ η κάθε μία από αυτές τις δύο χώρες», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα TruthSocial.

Το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 474 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν σε 220 δισ. δολάρια.

Οι κύριοι προμηθευτές ήταν το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία. Σύμφωνα με την GlobalData, σχεδόν το 50% των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ το 2023 ήταν εισαγόμενα.

Οι νέοι δασμοί, αν διατηρηθούν για παρατεταμένη περίοδο, θα μπορούσαν να προσθέσουν χιλιάδες δολάρια στο κόστος αγοράς ενός μικρομεσαίου αμερικανικού οχήματος και να εμποδίσουν την παραγωγή αυτοκινήτων σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Αυτό θα οφείλεται στις μονάδες παραγωγής που έχουν αναπτύξει οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Σχεδόν τα μισά από όλα τα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ πέρυσι ήταν εισαγόμενα, αναφέρει η εταιρεία ερευνών GlobalData.

Οι δασμοί του Τραμπ και οι απειλές για την επιβολή τους έχουν σπείρει την αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και έχουν αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ανέμενε ότι οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα ωθούσαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν τις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί στον Καναδά ή το Μεξικό.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δασμοί 25% στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που εισάγονται στις ΗΠΑ θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο στις 3 Μαΐου, φορολογώντας βασικά είδη όπως κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Εάν οι δασμοί περάσουν, μέχρι τα μέσα Απριλίου η Cox Automotive, πάροχος υπηρεσιών αυτοκινήτου, αναμένει διαταραχή σε «σχεδόν όλη» την παραγωγή οχημάτων της Βόρειας Αμερικής, που θα οδηγήσει σε 20.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα ή ένα πλήγμα περίπου 30% στην παραγωγή.

Το συνδικάτο United Auto Workers, το οποίο εκπροσωπεί τους εργάτες εργοστασίων στις τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ, εξήρε τη δράση του Τραμπ.

«Με αυτούς τους δασμούς, χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις κοινότητες της εργατικής τάξης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε λίγους μήνες, απλά προσθέτοντας επιπλέον βάρδιες ή γραμμές σε μια σειρά από ανεκμετάλλευτα εργοστάσια αυτοκινήτων», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της UAW Shawn Fain.

Αν και αρχικά μαινόταν πως δεν θα υπάρχουν «ούτε εξαιρέσεις, ούτε απαλλαγές», ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως οι νέοι δασμοί θα είναι «πολύ επιεικείς».

Ανέφερε εξάλλου πως είναι διατεθειμένος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις ως προς τους δασμούς στην Κίνα, αν το Πεκίνο δεχτεί το κλείσιμο συμφωνίας για την εξαγορά της πλατφόρμας TikTok, που απειλείται με κλείσιμο στις ΗΠΑ αν δεν εκποιηθεί σε αμερικανική εταιρεία από την κινεζική μητρική του, την ByteDance.

Η ανακοίνωση των δασμών προκάλεσε αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αναφέρει το Reuters. Στις ΗΠΑ, οι μετοχές της General Motors κατέγραψαν πτώση 8% μετά το πέρας των συναλλαγών, ενώ οι μετοχές της Ford και της Stellantis υποχώρησαν κατά 4,5%.

Στην Ασία, οι μετοχές των Toyota, Honda και Hyundai σημείωσαν απώλειες μεταξύ 3% και 4%.

Η Tesla, που κατασκευάζει όλα τα οχήματά της στις ΗΠΑ, αλλά χρησιμοποιεί εισαγόμενα εξαρτήματα, είδε τη μετοχή της να πέφτει κατά 1,3%. Στο Χ, ο επίσημος λογαριασμός της, σχολίασε πως η εταιρεία «θα μπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο» από τους δασμούς Τραμπ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δασμοί «θα μπορούσαν να είναι ουδέτεροι ή ακόμα και θετικοί για την Tesla», ενώ διευκρίνισε ότι ο CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, δεν τον συμβούλεψε σχετικά.

Ο ίδιος ο Μασκ σχολίασε τις εξελίξεις σε ανάρτησή του στο X, λέγοντας: «Αυτό θα επηρεάσει την τιμή των εξαρτημάτων στα Tesla που προέρχονται από άλλες χώρες».

«Ο αντίκτυπος στο κόστος δεν είναι αμελητέος», πρόσθεσε.

To be clear, this will affect the price of parts in Tesla cars that come from other countries. The cost impact is not trivial.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2025