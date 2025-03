Τουρκία: Στο δικαστήριο σήμερα ο Ιμάμογλου, τι ανέφερε στην κατάθεσή του – Έκρυθμη για τέταρτη μέρα η κατάσταση στη χώρα

Ενώπιον του εισαγγελέα και του δικαστή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο Εκρέμ Ιμάμογλου, προκειμένου να αποφασιστεί η παράταση ή όχι της κράτησής του.

Σημειώνεται πως ο Ιμάμογλου, ο οποίος επρόκειτο την Κυριακή να λάβει το χρίσμα του CHP για να είναι υποψήφιός του στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ανακρίθηκε την Παρασκευή από την αστυνομία για περίπου τέσσερις ώρες σχετικά με τις κατηγορίες για διαφθορά που του αποδίδονται και αρνήθηκε την ενοχή του σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Αντίστοιχες πληροφορίες μετέδωσαν η εφημερίδα Cumhuriyet και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Στην κατάθεσή του των 121 σελίδων στη Γενική Ασφάλεια Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου υποστήριξε ότι η σύλληψή του οφείλεται σε πολιτικούς λόγους.

«Στην πραγματικότητα, ο μόνος λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι πολιτικός και για έναν αγώνα που ξεκίνησε εναντίον μου. Δυστυχώς, αυτό το μοντέλο αγώνα συνεχίζεται εναντίον μου για χρόνια με τη μορφή δικαστικής παρενόχλησης», φέρεται να είπε ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στην κατάθεσή του για τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

«Δεν θέλω να επωφεληθώ από τις διατάξεις της μετάνοιας, επειδή δεν διέπραξα έγκλημα», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά, ενώ είπε ότι έχει μηνιαίο εισόδημα 6 χιλιάδες ευρώ.

Σήμερα ο Ιμάμογλου θα δώσει δεύτερη κατάθεση στη Γενική Ασφάλεια Κωνσταντινούπολης, αυτή τη φορά για τις κατηγορίες περί διασυνδέσεων με την τρομοκρατία.

Το δεύτερο ένταλμα αφορούσε έρευνα για τρομοκρατία στο πλαίσιο της “αστικής συναίνεσης” που εφαρμόστηκε στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ιμάμογλου.

«Αυτό το πλήγμα στη λαϊκή βούληση, που εξαπολύθηκε μέσα από εμάς, θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την οικονομία μας, την οποία έχουν καταστρέψει εδώ και χρόνια, και το μέλλον της Τουρκίας. Εξαιτίας αυτού του πολιτικού πραξικοπήματος, η οικονομία της χώρας μας καταρρέει ακόμη περισσότερο εδώ και τρεις ημέρες», αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

«Με τη δική σας υποστήριξη, πρώτα θα νικήσουμε αυτό το πραξικόπημα και μετά θα διώξουμε αυτούς που μας το προκάλεσαν. Θα τερματίσουμε και την οικονομική κρίση και τα δεινά που προκάλεσαν σε αυτόν τον αφοσιωμένο και εργατικό λαό!» τονίζει.

Την ίδια ώρα, έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην Τουρκία, καθώς εντείνονται οι ογκώδεις διαδηλώσεις για τη σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Την Παρασκευή, παρά την ανανέωση της απαγόρευσης συγκεντρώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το δημαρχείο της πόλης, ενώ ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανάκι πυροβόλησαν οκτώ φορές την πρόσοψη του προξενείου του Ιράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα για να απωθήσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπάθησαν να σπάσουν ένα οδόφραγμα μπροστά από το ιστορικό υδραγωγείο στην Κωνσταντινούπολη και πέταξαν εναντίον τους φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για να στηρίξουν τον δήμαρχο.

Κανόνια νερού χρησιμοποιήθηκαν για να διαλύσουν διαδηλώσεις στην Άγκυρα, καθώς και στην Σμύρνη.

Σημειώθηκαν τουλάχιστον 97 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul’s mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 21, 2025