Τουρκία: Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας φωτιάς στα Δαρδανέλια – Δείτε βίντεο

Πάνω από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες Δευτέρα στην επαρχία Τσανάκαλε (βορειοδυτικά) της Τουρκίας, όπου μαινόταν φωτιά από το μεσημέρι, με τις φλόγες να μετατρέπουν οικήματα και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό.

«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Εμέρ Τοραμάν, ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, διευκρινίζοντας ότι 77 άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου τους προσφέρονται φροντίδες.

Maalesef yangın Kaz Dağları’na doğru ilerliyor.

Çanakkale’de durum ciddiyetini koruyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski yüksek, bölgedeki ekipler büyük bir mücadele veriyor. pic.twitter.com/KZRkpXRbS9 — Adem Metan (@AdemMetan) August 11, 2025

Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Çanakkale yangınından anlık: Havadan çekilen drone görüntüleri. pic.twitter.com/Dt8MOW8Yi1 — Adem Metan (@AdemMetan) August 11, 2025

Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.

Έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

🔳 Çanakkale’deki yangın Kaz Dağları’na doğru ilerliyor. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek: “Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yanıyor. Çok zor bir gece olacak.” pic.twitter.com/A2sqZZ4dR1 — Gazete Memleket (@gazetemmemleket) August 11, 2025

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.