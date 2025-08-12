Τουρκία: Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας φωτιάς στα Δαρδανέλια – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας φωτιάς στα Δαρδανέλια
Πηγή: Χ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες Δευτέρα στην επαρχία Τσανάκαλε (βορειοδυτικά) της Τουρκίας, όπου μαινόταν φωτιά από το μεσημέρι, με τις φλόγες να μετατρέπουν οικήματα και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό.

Συναγερμός μετά τα 4,9 Ρίχτερ στα Δαρδανέλια: Σημάδι για μεγαλύτερο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη;

«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Εμέρ Τοραμάν, ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, διευκρινίζοντας ότι 77 άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου τους προσφέρονται φροντίδες.

Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.

Έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.

