Τουρκία: Νέο ραντεβού για διαδηλώσεις το Σάββατο – Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για τον αντικαταστάτη του Ιμάμογλου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την πρόκληση ενός «κινήματος βίας», καθώς οι διαδηλώσεις στη χώρα συνεχίζονται. Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, κάλεσε τους διαδηλωτές που κατακλύζουν τους δρόμους μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης να συμμετάσχουν σε νέο ραντεβού το Σάββατο, ενώ σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για να εκλέξει τον αντικαταστάτη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η τελευταία συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, από τότε που συνελήφθη ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του CHP, στη χθεσινή τελευταία συγκέντρωση, το νέο ραντεβού δίνεται το Σάββατο το μεσημέρι αρκετά μακριά από το κέντρο της πόλης, στο προάστιο του Μάλτεπε στην ασιατική πλευρά.

Σήμερα το μεσημέρι στη 13:00 τοπική ώρα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκλέξει τον αντικαταστάτη του Ιμάμογλου.

Ισχυρότερος υποψήφιος είναι ο Νουρί Ασλάν, σύμφωνα με το TRT, τον οποίο υπέδειξε ο ίδιος ο Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του. Είναι στενός συνεργάτης του Ιμάμογλου, μέλος του CHP και ναυπηγός μηχανικός στο επάγγελμα.

Ο Ιμάμογλου, ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν, συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη και προφυλακίστηκε επίσημα την Κυριακή, στο πλαίσιο ερευνών σε βάρος του για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».

Ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί εναντίον του είχαν πολιτικά κίνητρα, κάτι που ο Ερντογάν αρνείται.

Επίσης την Κυριακή, απομακρύνθηκε «προσωρινά» από το αξίωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Μπροστά στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία από την εξέγερση του Γκεζί το 2013 για την ανάπλαση ενός πάρκου της Κωνσταντινούπολης, ο Ερντογάν καταγγέλλει τις συγκεντρώσεις ως «τρομοκρατία των δρόμων».

«Αυτοί που σπέρνουν τον τρόμο στους δρόμους και θέλουν να βάλουν φωτιά σε αυτή τη χώρα δεν έχουν πού να πάνε. Ο δρόμος που έχουν πάρει είναι αδιέξοδος», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος κυβερνά το κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα.

«Υπάρχει κάτι που ο κύριος Ταγίπ θα πρέπει να ξέρει. Είναι ότι ο αριθμός μας δεν μειώνεται με τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις: αυξάνεται!», του απάντησε ο Οζγκιούρ Οζέλ μιλώντας στους διαδηλωτές μπροστά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

Την Τρίτη κλήθηκε να καταθέσει στην αστυνομία και ο δήμαρχος του κεντρικού δήμου του Πέρα, Ινάν Γκιουνέι.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται τώρα στο ίδιο το CHP, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για δωροδοκία συνέδρων στο συνέδριο του κόμματος.

Υπάρχει μάλιστα ο κίνδυνος να καθαιρεθεί ο Πρόεδρος και να οριστεί διαχειριστής στο κόμμα. Για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρός του ανακοίνωσε έκτακτο συνέδριο στις 6 Απριλίου.

Από ό,τι φαίνεται η υπόθεση Ιμάμογλου εισέρχεται σε μία νέα φάση η οποία θα έχει μακρά διάρκεια σε βάθος χρόνου, γεγονός που λειτουργεί υπέρ του προέδρου Ερντογάν.

Σχεδόν 1.500 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και ένας φωτογράφος του AFP, καθώς δεκάδες χιλιάδες συνέχισαν την Τρίτη τις διαδηλώσεις στην τουρκική πρωτεύουσα μετά τη σύλληψη του κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, 172 άνθρωποι κρατούνται στην Κωνσταντινούπολη για «προβοκάτσια και βία» και για το ότι κάλυψαν τα πρόσωπά τους κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης με την κατηγορία της διαφθοράς, μια κίνηση που οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης θεωρούν κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου.

Οι αρχές απάντησαν με μια καταστολή που έχει θορυβήσει τις ομάδες δικαιωμάτων, με επτά δημοσιογράφους που κάλυψαν τις διαδηλώσεις να προφυλακίζονται από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης την Τρίτη.

Ανάμεσά τους ήταν και ο φωτογράφος του AFP Yasin Akgul, προκαλώντας την έντονη επίπληξη του ειδησεογραφικού πρακτορείου που εδρεύει στο Παρίσι.

Full AFP statement on detention of its journalist and photographer Yasin Akgul in Turkey: pic.twitter.com/tCuvhWL82T

