Τομ Στόπαρντ: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος – Είχε βραβευτεί με Όσκαρ για το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τομ Στόπαρντ
πηγή: AP Photo/Sang Tan

Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί.

Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.

“Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες “Βραζιλία” και “Ερωτευμένος Σαίξπηρ”. Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα. Ήταν ένας από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.

