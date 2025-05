Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν: Είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση για Ουκρανία, Γάζα και Συρία – «Τον περιμένω στην Ουάσινγκτον»

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη παραμένουν οξυμένες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως είχε μια «παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη Συρία και τη Γάζα.

«Μόλις είχα μια πολύ καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ερντογάν, για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ρωσίας/Ουκρανίας, όλων των θεμάτων που αφορούν τη Συρία, τη Γάζα και άλλα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ερντογάν τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Τουρκία, ενώ και ο Τούρκος ηγέτης προγραμματίζει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον. «Ο Πρόεδρος με προσκάλεσε να πάω στην Τουρκία σε μελλοντική ημερομηνία και, ομοίως, θα έρθει στην Ουάσινγκτον», ανέφερε ο Τραμπ. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε και η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθύμισε επίσης την προηγούμενη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας. «Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων μου ως Πρόεδρος, η σχέση μου με τον πρόεδρο Ερντογάν ήταν εξαιρετική. Συνεργαστήκαμε στενά σε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι βοήθησε να επιστρέψει ο πάστορας Άντριου Μπράνσον, ο οποίος ήταν φυλακισμένος, πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες – Άμεσα κατόπιν αιτήματός μου».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε την πρόθεσή του να συμβάλει στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Σε κάθε περίπτωση, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Ερντογάν για να τερματιστεί ο γελοίος, αλλά θανατηφόρος, πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας – Τώρα!».

Από την πλευρά του ο Ερντογάν, είπε στον Τραμπ ότι «η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως έχει φτάσει σε «σοβαρό επίπεδο», ενώ για την κατάσταση στη Συρία δήλωσε ότι «η Άγκυρα εργάζεται για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητάς της» καθώς και για «τη διασφάλιση της σταθερότητάς της».

