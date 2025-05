Αιφνίδια στροφή Τραμπ: «Η Ρωσία πρέπει να εγκαταλείψει ολόκληρη την Ουκρανία» – Αποκάλυψε ότι Ευρωπαίοι ηγέτες του ζητούν να καλέσει τον Πούτιν

Η Ρωσία δεν αρκείται στα ουκρανικά εδάφη που έχει ήδη καταλάβει και επιδιώκει την πλήρη κατάληψη της χώρας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, κλιμακώνοντας τη ρητορική του κατά της Μόσχας.

Όταν η δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ τον ρώτησε τι θα έπρεπε να εγκαταλείψει η Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Ολόκληρη την Ουκρανία».

Η δημοσιογράφος ζήτησε διευκρινίσεις, ρωτώντας αν εννοεί ότι η Ρωσία δεν θα διατηρήσει ούτε ένα κομμάτι από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, όχι. Η Ρωσία πρέπει να εγκαταλείψει ολόκληρη την Ουκρανία. Επειδή αυτό που θέλει η Ρωσία είναι ολόκληρη η Ουκρανία. Και αν δεν είχα εμπλακεί, αυτή τη στιγμή θα πολεμούσαν για ολόκληρη την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θέλει την λωρίδα που έχει τώρα – η Ρωσία θέλει ολόκληρη την Ουκρανία».

«Και αν δεν ήμουν εγώ, θα συνέχιζαν αυτό. Ξέρεις ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου έχουν ζητήσει τόσες πολλές φορές να καλέσω τον Πούτιν; Επειδή δεν απαντά στα τηλεφωνήματά τους», πρόσθεσε.

