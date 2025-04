Axios: Τι συζήτησαν Τραμπ-Ζελένσκι στο Βατικανό – Το παρασκήνιο της απρόσμενης συνάντησης, η πίεση στον Πούτιν και τα «παζάρια» για την εκεχειρία

Σε μια απροσδόκητη και καθοριστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό, με φόντο την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να επηρεάσει τη στάση του Προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν και να θέσει ξανά ως προτεραιότητα την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Όπως αναφέρουν δύο πηγές που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση και επικαλείται το Axios, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ευκαιρία για να θέσει επί τάπητος την στρατηγική του Κιέβου.

Σύμφωνα με το Axios, οι σύμβουλοι του Ζελένσκι ήταν διχασμένοι για το αν έπρεπε να προχωρήσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ, καθώς πολλοί ήταν ακόμα «τραυματισμένοι» από την τεταμένη ατμόσφαιρα της συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τελικά, ο Ζελένσκι αποφάσισε να πάρει το ρίσκο και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αισθάνθηκε πως για πρώτη φορά κατάφερε να επηρεάσει τη σκέψη του Τραμπ αναφορικά με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πήρε την απόφαση γι’ αυτή τη συνάντηση πριν ταξιδέψει στο Βατικανό, καθώς έλαβε «σήματα» ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να συναντηθούν στα πλαίσια της κηδείας του Φραγκίσκου, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

Αν και τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί εκ των προτέρων, οι δύο ηγέτες τελικά συναντήθηκαν τυχαία κατά την άφιξή τους και βρήκαν έναν χώρο για να μιλήσουν ιδιαιτέρως μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Vatican confesse Macron a encore essayé de s’infiltrer entre Trump et Zelensky pour participer à leur échange, et surtout pour être sur la photo. Voyant cela, le personnel a rajouté une chaise mais Trump a mis les choses au point, il a fait retirer la chaise. Trump 1 – Macron 0 pic.twitter.com/ah2eXf84HS

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, ο Ζελένσκι τόνισε στον Τραμπ πως ο Πούτιν δεν πρόκειται να υποχωρήσει, εάν δεν δεχθεί αυξημένη πίεση από τις ΗΠΑ.

Ένας από τους παριστάμενους δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι ο Τραμπ απάντησε πως ίσως χρειαστεί να αλλάξει την προσέγγισή του απέναντι στον Πούτιν.

Κάτι που λίγο αργότερα επιβεβαίωσε και με ανάρτησή του στο Truth Social.

Καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ με το Air Force One και λίγες ώρες μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ αντέδρασε σε μια σφοδρή ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο.

«Αυτό με κάνει να σκέφτομαι πως ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς με καθυστερεί, και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών ή δευτερογενών κυρώσεων;» έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η δήλωση αυτή, όπως επισημαίνει το Axios, αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ο Τραμπ υιοθέτησε πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι εκμεταλλεύτηκε τη συνάντηση για να ζητήσει από τον Τραμπ να επιστρέψει στην αρχική του πρόταση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός, ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες – πρόταση την οποία είχε αποδεχθεί η Ουκρανία, αλλά απέρριψε η Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγή του Axios, ο Τραμπ φάνηκε να συμφωνεί με την πρόταση, αν και ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το περιεχόμενο της συνάντησης.

Zelensky and Trump at the Vatican. pic.twitter.com/mgkaF6qd5Q

— Clash Report (@clashreport) April 26, 2025