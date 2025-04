Ισραήλ: Κόλαση φωτιάς στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ – Εκκενώσεις περιοχών, στους δρόμους ο στρατός

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, διέταξε τον στρατό να κινητοποιήσει δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που εξαπλώνονται με ταχύτητα στα δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην ίδια περιοχή που είχε πληγεί από φωτιές και την περασμένη εβδομάδα.

Η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

A national state of emergency has been declared here in Israel due to the fires. Praying for everyone’s safety. 🙏🏻 pic.twitter.com/l8DdvyiKr7



Περιοχές περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ εκκενώθηκαν, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δείχνουν πλάνα με πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν για να σωθούν ζωές και να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Λόγω καιρικών συνθηκών, η υπουργός Μίρι Ρεγκέβ ανακοίνωσε την ακύρωση της κύριας εκδήλωσης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ στην Ιερουσαλήμ.

Palestinians are burning olive trees amid the hot weather and temperatures in Israel to create forest fires. I think its time to depart them all out if the country, and anyone still feels sorry for them? pic.twitter.com/vd0vOfzr4n



Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα σε δασώδεις περιοχές, με αποτέλεσμα την εκκένωση τουλάχιστον πέντε κοινοτήτων, τόνισε η αστυνομία.

PRAY FOR ISRAEL 🇮🇱. Route 1, the primary Tel Aviv-Jerusalem highway, is closed due to a major fire. Motorists are evacuating their vehicles and escaping the area on foot. International assistance from Greece and Cyprus is forthcoming. pic.twitter.com/KBd8nNgK9p



«Ασθενοφόρα, ιατρικές ομάδες και οχήματα έκτακτης ανάγκης παρέχουν ιατρική υποστήριξη σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης κοντά στο Νεβέ Σαλόμ και την Εσταόλ», τόνισε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA), προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος επιβλέπει την πυροσβεστική υπηρεσία, ανακοίνωσε ότι επισκέφθηκε τοποθεσίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές.

Greece, Italy, and Croatia are sending over teams to help extinguish the fires in Israel.

This is terrifying. It could easily reach my house. Praying it doesn’t. People are abandoning their cars on Israel’s main highway.

Pray. pic.twitter.com/AHQk2vMPWo

