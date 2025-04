Θρήνος για τον Έντι Ζεμενίδη: Πέθανε η σύζυγός του, Βίκυ – «Η αρρώστια ήρθε πιο θυμωμένη και την γονάτισε»

Η ελληνική ομογένεια θρηνεί για τον θάνατο της Βίκυς Ζεμενίδη, συζύγου του εκτελεστικού διευθυντή του Hellenic American Leadership Council (HALC), Έντι Ζεμενίδη.

Η Βίκυ Ζεμενίδη έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο για περισσότερο από έναν χρόνο, αλλά δεν τα κατάφερε, αφήνοντας πίσω δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της: τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους, Γιώργο, Δημήτρη και Ειρήνη.

Το σπαρακτικό «αντίο» της Λένας Αργύρη

Με τον δικό της τρόπο «αποχαιρετά» την Βίκυ Ζεμενίδη, η καλή της φίλη και ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Λένα Αργύρη.

Σε άρθρο της στην HellasJournal αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«H Βίκη, το κορίτσι με τις πιο όμορφες μακριές μπούκλες του κόσμου, έφυγε. Θυμάμαι πώς τις αποχωρίστηκε, δίχως να κυλήσει ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια της, όταν ενάμιση χρόνο πριν, έμαθε πως θα άρχιζε χημειοθεραπείες.

«Θα ξαναμακρύνουν όταν γίνω καλά», μας είπε τότε, με εκείνη τη σιγουριά των πραγματικά γενναίων.

Το περασμένο καλοκαίρι νόμιζε πως είχε γίνει καλά. Όλοι νομίζαμε. Ήρθε στην Ελλάδα και έλαμπε κάτω από τον ήλιο. Εύθραυστη, όμορφη, χαμηλόφωνη. Πάντα ευγενική. Με την καλοσύνη της, την αισιοδοξία της, μα και τα βαθιά σημάδια της.

Σαν να μην ανήκε ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως γιατί είχε αρχίσει ήδη να αποχαιρετά. Ήταν γι’ αυτό, καταλαβαίνω τώρα, που έμοιαζε αέρινη.

Τους τελευταίους μήνες, η αρρώστια δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα μαζί της. Ήρθε ξανά, πιο θυμωμένη. Αυτήν τη φορά για να πάρει τα πάντα. Και τη γονάτισε. Τη Βίκη, που στάθηκε στήριγμα για όλους.

Που ήταν η φωνή της λογικής μέσα στην τρέλα μας, η ισορροπία όταν χάναμε τον βηματισμό, η σιωπηλή δύναμή πίσω από όλες τις μάχες. Μικρές και μεγάλες. Μάχες εθνικές. Μα πάνω απ’ όλα, στη δική της προσωπική μάχη.

«It is what it is», είχε αρχίσει να λέει τελευταία με κούραση αληθινή. Και καταλάβαμε ότι είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί. Καταλάβαμε πως η ανάγκη της για ξεκούραση ίσως ήταν για πρώτη φορά μεγαλύτερη από την ανάγκη της για την ίδια τη ζωή.

Όλους τους τελευταίους μήνες η Βίκη κουβάλησε στις πλάτες της- πέρα από τον δικό της πόνο- τη σιωπηλή αγωνία μας και τους πιο καλά κρυμμένους φόβους της ύπαρξής μας.

Αφήνει πίσω της ένα κενό. Στις καρδιές μας, στην οικογένειά μας, στον κόσμο μας όλο.

Αφήνει όμως και τρία θαυμάσια παιδιά. Τον Γιώργο, τον Δημήτρη και την Ειρήνη.

Ξέρω πως φεύγοντας γνώριζε. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Θα κάνουν σπουδαία πράγματα στη ζωή τους. Το ήθος της, η καλοσύνη της, οι αρχές της, το φως της, είναι η κληρονομιά τους. Και έχουν δίπλα τους τον πατέρα τους, τον Έντι. Να είσαι δυνατός να τους δείχνεις το δρόμο. Και μη ξεχνάς: έκανες ότι μπορούσες και ακόμη παραπάνω».

Το μήνυμα του Έντι Ζεμενίδη

Ο Έντι Ζεμενίδης εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη του στα social media:

«Ίσως κάποια μέρα να βρω λόγια, αλλά σήμερα δεν μπορώ. Ευχαριστώ τη φίλη μου Λένα Αργυρή για αυτό το αφιέρωμα στη Βίκυ – και όλους όσοι μας έδειξαν αγάπη και μας έδωσαν δύναμη σε όλη αυτή τη μάχη. Το τέλος ήρθε πολύ ξαφνικά, αλλά χάρη σε εσάς είχε περισσότερες καλές μέρες από κακές».