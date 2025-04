Θανατηφόρο challenge προκαλεί ανησυχία: Οι… σέρφερς των τρένων που παίζουν καθημερινά «κορώνα – γράμματα» τη ζωή τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να τρέχει πάνω σε μια σειρά από βαγόνια στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ένας άνδρας με μαύρα ρούχα να τρέχει με σχετικά μεγάλη ταχύτητα στις οροφές των βαγονιών, περνώντας από βαγόνι σε βαγόνι από επιβατική αμαξοστοιχία του μετρό της Νέας Υόρκης που είναι σταματημένο.

Σύμφωνα με τη New York Post, πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο challenge που γίνεται στα social media, υψηλής επικινδυνότητας που μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραίο για όσους το αποτολμούν και φέρει την ονομασία «subway surfing».

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ο άνδρας χωρίς να κόψει καθόλου ταχύτητα τρέχει και πηδάει από βαγόνι σε βαγόνι, χωρίς το τρένο να είναι εν κινήσει.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ανησυχία είναι έντονη στις Αρχές της Νέας Υόρκης, καθώς ολοένα και περισσότεροι παράτολμοι πολίτες ρισκάρουν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή «καβαλώντας» τρένα που μπορεί να είναι εν κινήσει.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέχρι τώρα δύο έφηβοι, 12 και 15 χρονών αντίστοιχα, έχουν βρει τραγικό θάνατο στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο challenge.

Saw kids subway surfing on the 7 this evening. Please never ever ever do this, it’s such a stupid and dangerous activity that multiple people have died doing in the last few months alone pic.twitter.com/ykZqByVZwS

— Jeremy “Looking for Arrows” Zorek🚰 (@jeremyzorek) April 11, 2023