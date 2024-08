Τέλος το Instagram στην Τουρκία – Γιατί η κυβέρνηση μπλόκαρε την πρόσβαση στο δημοφιλές social media

Από σήμερα, Παρασκευή 2 Αυγούστου, οι πολίτες στην Τουρκία δεν έχουν πρόσβαση στο Instagram, έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής της τουρκικής κυβέρνησης.

Επισήμως δεν δόθηκε κάποια εξήγηση. Ωστόσο ορισμένα μέσα ενημέρωσης και πολλοί χρήστες στην έτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, αναφέρουν το γεγονός ότι το Instagram δεν επιτρέπει τις αναρτήσεις για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

🚨BREAKING NEWS:

Turkey has banned Instagram.

The reason is that Instagram blocked a condolence post by a Turkish government official for Hamas Leader Haniyeh. pic.twitter.com/qvNUS5W0u9

— Europe Invasion (@EuropeInvasionn) August 2, 2024