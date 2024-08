Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συνεχίζεται κανονικά η πυγμαχία γυναικών παρά τις αντιδράσεις για την Κελίφ – Τι υποστηρίζει η ΔΟΕ για την επιλεξιμότητα φύλου

Η πυγμαχία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 συνεχίζεται κανονικά εν μέσω της διαμάχης που αφορά την Αλγερινή πυγμάχο Ιμανέ Κελίφ.

Παρά τους προβληματισμούς που έχουν προκύψει για τη συμμετοχή της Ιμανέ Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή νωρίτερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, είχε αποκλειστεί αποτυγχάνοντας σε τεστ επιλεξιμότητας φύλου που προκύπτει από ελέγχους τεστοστερόνης, παραμένει στο Παρίσι και πρόκειται να διαγωνιστεί κανονικά τις επόμενες ημέρες.

Η Κελίφ, που αγωνίζεται στην κατηγορία των 66 κιλών και είναι διαφυλικό άτομο (ίντερσεξ), κέρδισε εχθές τον πρώτο της αγώνα σε μόλις 46 δευτερόλεπτα, απέναντι στην Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι. Η αντίπαλός της αρνήθηκε τη χειραψία και εγκατέλειψε το ρινγκ κλαίγοντας, αφού δέχτηκε μόνο δύο χτυπήματα από την Κελίφ.

«Δεν είμαι τους ανθρώπους που θα πει ότι είναι παράνομο. Μπήκα στο ρινγκ για να αγωνιστώ, αλλά μετά το πρώτο λεπτό, δεν είχα πια όρεξη. Ένιωσα έντονο πόνο στη μύτη μου. Δεν τα παράτησα, αλλά μια γροθιά πόνεσε πάρα πολύ, οπότε είπα αρκετά. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά», δήλωσε η Καρίνι μετά τον αγώνα.

