Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: 5 αθλητές που «έβαλαν φωτιά» στα social media

Από τους σέξι κοιλιακούς στις αμφιλεγόμενες συμμετοχές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι μας προσφέρουν μια πληθώρα επιλογών για να αποφασίσουμε με ποιους αθλητές θα ασχοληθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας στρατόπεδα διαφωνίας και φαν κλαμπς.

Του Νίκου Παγουλάτου

Τα πράγματα στη ζωή δεν είναι μαύρο ή άσπρο, υπάρχει και το γκρι καθώς και όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Στον αθλητισμό βέβαια, και ειδικά σε μια διοργάνωση όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η χρωματική παλέτα είναι ακόμα πιο ποικιλόμορφη, αφού δεν περιορίζεται μόνο σε τρία χρώματα, προσφέροντάς μας ένα ουράνιο τόξο που εκτείνεται από τους αγωνιστικούς χώρους στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και, φυσικά, στα social media.

Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες, εκτός των ολυμπιακών επιτευγμάτων, το Παρίσι μας δίνει σχεδόν καθημερινά την ευκαιρία να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε για αμφιλεγόμενες συμμετοχές, να θαυμάσουμε αθλητές και κάποιους να τους κάνουμε «μπλοκ». Οι παρακάτω 5 περιπτώσεις, είναι μερικές από αυτές. Για διαφορετικούς λόγους, η καθεμία.

Ο Ιταλός κολυμβητής Τόμας Τσεκόν (Thomas Ceccon) έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, γοητεύοντας τους πάντες όχι μόνο με τις εξαιρετικές επιδόσεις του αλλά και με την… απροσδόκητη φήμη του στο social media.



Ο Τσεκόν, ο οποίος βοήθησε την Ιταλία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρων ελεύθερο των ανδρών στις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια πήρε το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο των ανδρών, έχει τραβήξει τα βλέμματα του κοινού για έναν άλλο λόγο: τους κοιλιακούς του. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των μεταλλίων για τη σκυταλοδρομία, το φούτερ του Τσεκόν σηκώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, αποκαλύπτοντας τους καλογραμμένους κοιλιακούς του και προκαλώντας φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Rai Italia, ο Τσεκόν μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την ολυμπιακή του επιτυχία, λέγοντας «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στο βάθρο» και τόνισε το υψηλό διακύβευμα των αγώνων: «Υπάρχει ένας αγώνας κάθε τέσσερα χρόνια. Αν κάνεις ένα λάθος, χάνεις τα πάντα». Ωστόσο, και να έχανε κάποιον αγώνα στο Παρίσι, σίγουρα θα έφευγε από τους Αγώνες με χιλιάδες χρήστες των social media να είναι πλέον φανατικοί υποστηρικτές του (ή των κοιλιακών του).



Ο Τσεκόν, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο World Aquatics του 2022, είχε αναφερθεί στο δίλημμα «τένις ή κολύμβηση». Τελικά, προς όφελος όλων (μας), αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στις βουτιές στην πισίνα. «Ειλικρινά, έπαιζα τένις και κολυμπούσα ταυτόχρονα», εξήγησε. «Ωστόσο, κάποια στιγμή έπρεπε να επιλέξω τι θα κάνω, κολύμβηση ή τένις, αλλά πάντα μου άρεσε η κολύμβηση».

Η πορεία και η άνοδος του Τσεκόν στον κόσμο της κολύμβησης του χάρισε το παρατσούκλι «ο καρχαρίας», χάρη στην απίστευτη ταχύτητά του, το εντυπωσιακό ύψος του και την αποφασιστικότητά του για νίκες. Αυτό το παρατσούκλι, όπως αναφέρει η Il Messaggero, υπογραμμίζει απόλυτα την ικανότητά του και την καθηλωτική -χάρμα οφθαλμών- παρουσία του στο νερό.



Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Τσεκόν έκανε το ολυμπιακό του ντεμπούτο στους Αγώνες του Τόκιο, που διεξήχθησαν το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19, όπου συνέβαλε στην κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της Ιταλίας στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρων ελεύθερο ανδρών και του χάλκινου μεταλλίου στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρων μεικτή ανδρών. Αν και έχασε οριακά μια θέση βάθρο στα 100 μέτρα ύπτιο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, επανήλθε σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο συγκεκριμένο αγώνισμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 στη Βουδαπέστη.



Το ταλέντο του Τόμας Τσεκόν, εντός και εκτός πισίνας, να μαγνητίζει τα βλέμματα και να έχει μια όχι και τόσο απροσδόκητη απήχηση στα social media, τον κάνει να ξεχωρίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Υπάρχει το ρητό που λέει «it’s not simple to be cool, but it’s cool to be simple», υπονοώντας ότι δεν είναι και τόσο απλό να γίνει κάποιος cool τύπος, ωστόσο είναι cool το να είσαι απλός. Πώς συνδέεται αυτό με τον Γιουσούφ Ντίκετς (Yusuf Dikeç); Μα, πολύ απλά, ο σκοποβόλος της Τουρκίας απέδειξε με την παρουσία του ότι τα μανιφέστα είναι για να καταρρίπτονται και ότι πολύ εύκολα ο ίδιος μπορεί να βρίσκεται και στις δύο πλευρές. Μας έδωσε δηλαδή την εντύπωση πως είναι όντως απλό να είσαι cool και ταυτόχρονα ήταν τόσο απλός που άνετα χαρακτηρίζεται ως cool.



Ο Τούρκος σκοποβόλος, έκανε μεγάλη αίσθηση για τη φαινομενικά αδιάφορη προσέγγιση του κατά τη διάρκεια του μικτού ομαδικού αγωνίσματος των 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι. Διαγωνιζόμενος με το ένα χέρι στην τσέπη και χωρίς τον τυπικό εξοπλισμό σκοποβολής, ο Ντίκετς ξεχώρισε σε πλήρη αντίθεση με τους ανταγωνιστές του, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι με ειδικούς φακούς, καλύμματα ματιών και ωτοασπίδες.

«Η Τουρκία έστειλε έναν 51χρονο άντρα χωρίς εξειδικευμένους φακούς, κάλυμμα ματιών ή προστασία αυτιών και πήρε το ασημένιο μετάλλιο», έγραφε μια viral ανάρτηση στο X, στην οποία ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ σχολίασε με ένα απλό -και cool- «Ωραία».



Ένας άλλος χρήστης του Χ, που συμμετείχε στο virality του Γιουσούφ Ντίκετς, έγραψε «Αναγνωρίζω έναν εκπαιδευμένο δολοφόνο όταν τον βλέπω», και ένας άλλος έθεσε το εξής ερώτημα: «Έστειλε η Τουρκία έναν εκτελεστή στους Ολυμπιακούς Αγώνες;».

Το χαλαρό στυλ και το hype του Ντίκετς τον έχουν κάνει να ξεχωρίζει, δημιουργώντας συγκρίσεις με celebrities που έχουν γίνει γνωστοί για την επιτομή του coolness, όπως για παράδειγμα ο Στιβ ΜακΚουίν, ο Ίντρις Έλμπα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και αρκετοί ακόμα, οι οποίοι βέβαια αποπνέουν μια χολιγουντιανή, λαμπερή αύρα, με μια αβίαστη γοητεία και ένα αψεγάδιαστο στυλ, σε αντίθεση με τον Ντίκετς που θύμιζε περισσότερο εχθρό του Μπρους Γουίλις στο franchise των ταινιών «Die Hard» – αν και η εικόνα με τη γάτα του δημιουργεί «feelings», όπως συνηθίζει να λέει η Gen Z.



Ο επίσημος λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στο Χ, τοποθετήθηκε σχετικά: «Οι ολυμπιακοί αστέρες του #shootingsport που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν», αναφερόμενοι τόσο στον Ντίκετς όσο και στη Νοτιοκορεάτισσα Κιμ Γιε-Τζι (Kim Ye-ji). Ενώ η χαλαρή εμφάνιση του Ντίκετς κέρδισε τις εντυπώσεις, η Κιμ καθήλωσε το κοινό με τον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό της και τη συγκροτημένη παρουσία της – θα μπορούσε να παίξει και σε κάποια ταινία «John Wick», θα συμπληρώναμε εμείς.

Αυτή δεν είναι η πρώτη Ολυμπιακή συμμετοχή του Ντίκετς, απλώς πρώτη φορά γίνεται θέμα ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αγώνες του 2024 στο Παρίσι είναι η πέμπτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας εκπροσωπήσει ξανά την Τουρκία το 2008, το 2012, το 2016 και το 2020. Κατέχει αρκετούς τίτλους σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε διάφορα αγωνίσματα σκοποβολής. «Δεν χρειάστηκα ειδικό εξοπλισμό», φέρεται να δήλωσε ο Ντίκετς στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. «Είμαι ένας φυσικός σκοπευτής».

Η viral εικόνα του Ντίκετς, χιουμοριστικά επεξεργασμένη ώστε να περιλαμβάνει μια μπύρα ή ένα τσιγάρο, έχει οδηγήσει σε πληθώρα memes.

Το χαλαρό του στυλ και η αξιοσημείωτη απόδοσή του έρχονται σε αντίθεση με την παρουσία άλλων αθλητών που εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με ακουστικά, κοσμήματα και outfit αλα NBA, τον καθιστούν μια αγαπημένη φιγούρα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το αγώνισμα της γυναικείας πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ιδίως γύρω από την Αλγερινή πυγμάχο Ιμανέ Κελίφ (Imane Khelif). Η Κελίφ, που αγωνίζεται στην κατηγορία των 66 κιλών, κέρδισε τον πρώτο της αγώνα σε μόλις 46 δευτερόλεπτα. Η αντίπαλός της, η Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι, αρνήθηκε τη χειραψία και εγκατέλειψε το ρινγκ κλαίγοντας, αφού δέχτηκε μόνο δύο χτυπήματα από την Κελίφ.

«Δεν έχω δεχτεί ποτέ πριν μια τέτοια γροθιά. Ήταν αδύνατο να συνεχίσω», δήλωσε η Καρίνι μετά τον αγώνα. «Δεν είμαι τους ανθρώπους που θα πει ότι είναι παράνομο. Μπήκα στο ρινγκ για να αγωνιστώ, αλλά μετά το πρώτο λεπτό, δεν είχα πια όρεξη. Ένιωσα έντονο πόνο στη μύτη μου. Δεν τα παράτησα, αλλά μια γροθιά πόνεσε πάρα πολύ, οπότε είπα αρκετά. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά».

“I wanted this victory at all costs. Just for my father.”

Italian boxer Angela Carini emotionally discusses winning for her late father after securing a spot at the Paris Olympics.

