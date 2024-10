Τέιλορ Σουίφτ: Δώρισε 5 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των πληγέντων από τους τυφώνες Milton και Helene

Η Τέιλορ Σουίφτ, η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, με περιουσία που εκτιμάται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, έκανε μια σημαντική δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding America, με σκοπό να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τους τυφώνες Milton και Helene.

Την Τετάρτη, η CEO του Feeding America, Κλερ Μπαμπινό-Φοντενό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δωρεά της διάσημης ποπ σταρ σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του οργανισμού στο Instagram.

«Αυτή η δωρεά θα βοηθήσει τις κοινότητες να ανακάμψουν, προσφέροντας βασικά τρόφιμα, καθαρό νερό και προμήθειες στους πληγέντες από αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες», ανέφερε η ανακοίνωση. «Μαζί, μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική διαφορά στη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους».

Η Μπαμπινό-Φοντενό ευχαρίστησε τη Σουίφτ που «στέκεται μαζί μας στον αγώνα κατά της πείνας και βοηθά τις κοινότητες που έχουν ανάγκη».

Thank you, @taylorswift13, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton.

🧡 Join Taylor if you’re able by donating here: https://t.co/rSpfqPuHCv pic.twitter.com/NYJIIG3dlS

— Feeding America (@FeedingAmerica) October 9, 2024