Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ζευγάρι από την Κίνα για ερωτικές πράξεις σε κοινή θέα – Έστησαν τρίποδο με κάμερα και «ξάπλωσαν» γυμνοί σε πεζοδρόμιο

Ένα ζευγάρι από την Κίνα αποφάσισε να μετατρέψει το πεζοδρόμιο σε κινηματογραφικό σκηνικό για τις… ιδιαίτερες στιγμές τους. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Παταγιά της Ταϊλάνδης.

Ο 67χρονος Oh Zhihang και η 35χρονη σύντροφός του Lin Tingting, στήνοντας τρίποδο και κάμερα, προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους στο φως της ημέρας, αδιαφορώντας για τους περαστικούς που παρακολουθούσαν σε κατάσταση σοκ τις σκηνές να εκτυλίσσονται μπροστά τους.

Only in Pattaya! 🤯 Chinese couple-A 67-year-old man and his 37-year-old partner decided to turn the sidewalk into their personal film set, claiming they didn’t know public indecency is illegal in Thailand. 😳

Caught red-handed by security cameras, they’re now facing charges.… pic.twitter.com/bkQVL1oY17

— The Curious Quill (@PleasingRj) April 11, 2025