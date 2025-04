Βίντεο: Πιλότος ακύρωσε την απογείωση επειδή κουνιόταν η ρόδα του αεροσκάφους

Ένας πιλότος αποφάσισε την τελευταία στιγμή να ακυρώσει την απογείωση του από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες επειδή κουνιόταν η «μύτη» του αεροσκάφους.

Η εμπορική πτήση με προορισμό την Χαβάη ματαιώθηκε την περασμένη Παρασκευή και το περιστατικό ερευνά η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το πλήρωμα της πτήσης 33 της Hawaiian Airlines «ματαίωσε με ασφάλεια την απογείωση» από το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες περίπου στις 8 π.μ., σύμφωνα με ανακοίνωση της FAA.

Πλάνα από το περιστατικό έδειχναν καπνό κοντά στο κάτω μέρος του αεροπλάνου, πιθανότατα από τα φρένα. Το αεροσκάφος σταμάτησε και έκανε αναστροφή στον διάδρομο για να επιστρέψει στην πύλη και να αποβιβάσει τους επιβάτες.

Πριν από την απογείωση, το αεροσκάφος παρουσίασε μια «δόνηση» στον μπροστινό τροχό, δήλωσε εκπρόσωπος της Hawaiian Airlines στο δίκτυο FOX.

«Η ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών μας είναι προτεραιότητά μας και ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση», ανέφερε σε ανακοίνωση η Hawaiian Airlines, η οποία εξαγοράστηκε πέρυσι από την Alaska Airlines.

🔵 Early Friday morning at LAX—Hawaiian Airlines Flight 33 to Kahului came to a screeching halt on Runway 24L after the pilot reported a noticeable shimmy during takeoff. Smoke poured from the A330’s brakes after the sudden stop. pic.twitter.com/KhXqCGVlAp

— News Now (@NewsNowUS) April 12, 2025