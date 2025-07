Συρία: Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη της Ιντλίμπ – Αναφορές για νεκρούς

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Πέμπτη την πόλη Ιντλίμπ και γειτονικές περιοχές στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ikhbariya, χωρίς να υπάρχουν άμεσα πληροφορίες για τα αίτια ή τον αριθμό των θυμάτων.

«Ακούστηκε έκρηξη στην Ιντλίμπ», μετέδωσε το κρατικό μέσο, τονίζοντας πως «η αιτία δεν προσδιορίστηκε άμεσα».

Large explosion rocks Idlib countryside, north Syria. No information on its cause is immediately available pic.twitter.com/gmfygDDyTa — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) July 24, 2025



Παράλληλα, πηγές ανέφεραν στο Al Arabiya πως «αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη στη Μαάρατ Μισρίν, στην Ιντλίμπ», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του συμβάντος.

A massive explosion has occurred in the town of Al-Fu’ah, Idlib Governorate, northwestern Syria. Reports suggest that it is from an ammunition depot. pic.twitter.com/TyAWucU8v5 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 24, 2025