Συρία: Η κουρδική διοίκηση καταδικάζει τα «εγκλήματα» εναντίον των αμάχων

Η αυτόνομη κουρδική διοίκηση της Συρίας καταδίκασε σήμερα τα «εγκλήματα» που διαπράττονται εναντίον των αμάχων στη δυτική Συρία, έπειτα από ημέρες φονικών βιαιοτήτων στη συριακή ακτή της Μεσογείου.

«Η αυτόνομη δημοκρατική διοίκηση της βόρειας και της ανατολικής Συρίας καταδικάζει σθεναρά τα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον του λαού μας στην ακτή και υπογραμμίζει πως αυτές οι πρακτικές μας επαναφέρουν σε μια μαύρη εποχή που ο συριακός λαός δεν θέλει να ξαναζήσει», ανέφερε η κουρδική διοίκηση σε ανακοίνωσή της, στην οποία καλεί να διωχθούν «οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων».

From the city of Qardaha, the entry of Public Security forces and the Ministry of Defense follows violent clashes that lasted over 48 hours with remnants of the fallen regime.

