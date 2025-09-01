Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο βόρειο Πακιστάν – Νεκροί οι 5 επιβαίνοντες

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο σε τακτική πτήση κατέπεσε τη Δευτέρα στο βόρειο Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο πιλότοι και τρεις τεχνικοί επιβαίνοντες, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Το ελικόπτερο φέρεται να κατέπεσε στην περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτίσταν λόγω τεχνικού προβλήματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανέφερε ο Φαϊζουλά Φαράκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης. Δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες και δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Τέτοια ατυχήματα δεν είναι σπάνια στο Πακιστάν. Τον προηγούμενο μήνα, ελικόπτερο που μετέφερε εφόδια στους πληγέντες από πλημμύρες στην βορειοδυτική περιοχή Μπαζάουρ κατέπεσε εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και οι πέντε επιβαίνοντες έχασαν την ζωή τους.

Και τον Σεπτέμβριο του 2024, έξι άτομα σκοτώθηκαν όταν άλλο ελικόπτερο κατέπεσε στο βορειοδυτικό Πακιστάν λόγω βλάβης στον κινητήρα.