Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Σύνοψη από το

  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον της χώρας και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik.
  • Για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς «Ορέσνικ», με τον Ουκρανό πρεσβευτή να χαρακτηρίζει το πλήγμα «σοβαρή και πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου».
  • Το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας υποστήριξαν έξι μέλη του, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και η Ελλάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
testuser

διεθνή

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον της χώρας και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ.

«Η Ρωσία έφτασε σε ένα νέο τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αντρίι Μέλνικ στην επιστολή του με την οποία ζητούσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ρωσικά πλήγματα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έχουν προκαλέσει τη διακοπή της θέρμανσης στα μισά κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, ωθώντας τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, να ζητήσει από τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν «προσωρινά».

Εξάλλου, για δεύτερη φορά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Ορέσνικ.

«Σήμερα η Ομοσπονδία της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς με την ονομασία ‘Ορέσνικ’ στην επαρχία Λβιβ. Ένα τέτοιο πλήγμα αποτελεί σοβαρή και πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, υπονομεύοντας την περιφερειακή ασφάλεια και ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια εν γένει», σχολίασε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην επιστολή του.

Το αίτημα της Ουκρανίας υποστήριξαν έξι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Γαλλία, Βρετανία, Λετονία, Δανία, Ελλάδα και Λιβερία), διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εξαφανίστε τη μούχλα από το σπίτι – Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία

Το μαγικό βότανο της σελήνης που μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να προστατεύσει εγκέφαλο και καρδιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:54 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

NASA: Eσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον ISS την Παρασκευή, λόγω προβλήματος υγείας

Την Παρασκευή αναμένεται η εσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (I...
06:23 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

«Προσωρινή» εκκένωση του Κιέβου ζήτησε ο Δήμαρχος Κλίτσκο – Ζελένσκι: «Να μην αποφεύγεις τα προβλήματα αλλά να τα λύνεις»

Ρωσικά μαζικά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικί...
05:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού...
05:22 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι