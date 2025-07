Συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ: Οδικό χάρτη για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ – ΦΩΤΟ

«Είμαστε απογοητευμένοι που δεν έχει σημειωθεί πρόοδος», δήλωσε για το Ουκρανικό, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο αν και χαρακτήρισε «ειλικρινή» την 50λεπτη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της συνόδου της Νοτιοανατολικής Ασίας, στη Μαλαισία.

Λαβρόφ και Ρούμπιο «επιβεβαίωσαν την αμοιβαία τους επιθυμία να βρουν ειρηνικές λύσεις στις συγκρούσεις» και δεσμεύτηκαν για την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας και ΗΠΑ, αναφέρουν διεθνή πρακτορεία.

Sec Rubio meets Russian FM Lavrov in Malaysia. Neither of the diplomats make comments at the top of their meeting, with Rubio winking at Lavrov after a shouted question. pic.twitter.com/My2OezFt70

— Kylie Atwood (@kylieatwood) July 10, 2025