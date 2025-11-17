Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν στις 20 Νοεμβρίου – Σημαντική πρώτη επαφή μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

Οι ηγέτες της Κύπρου θα συναντηθούν στις 20 Νοεμβρίου για πρώτη φορά μετά τις πρόσφατες εκλογές των Τουρκοκυπρίων, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης στο διαρκές αδιέξοδο της διχοτομημένης νήσου, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις τη Δευτέρα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τούφαν Ερχιουρμάν και ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθούν στην κατοικία του απεσταλμένου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο νησί.

Η ανακοίνωση της συνάντησης εκδόθηκε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές.

Ο Ερχιουρμάν κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις προεδρικές εκλογές στο αυτοανακηρυγμένο Τουρκοκυπριακό κράτος στις 19 Οκτωβρίου, δεσμευόμενος να εργαστεί για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ για την επανένωση της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησής του, η συνάντηση προορίζεται για τους δύο ηγέτες «να γνωριστούν». Εκπρόσωπος του Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα συμμετάσχει στη συνάντηση με «ειλικρινή πολιτική βούληση».