Παρίσι: Συνάντηση Μακρόν – Ζελένσκι για νέο πακέτο ενίσχυσης – Το Κίεβο «κλειδώνει» γαλλικά μαχητικά και αντιαεροπορικά συστήματα

O Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στο Παρίσι επιδιώκοντας νέες συμφωνίες που θα ενισχύσουν την ουκρανική άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, με το Κίεβο να προσπαθεί να εξασφαλίσει ισχυρότερη και πιο μακροπρόθεσμη στρατιωτική υποστήριξη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ζελένσκι αναμένεται σήμερα, Δευτέρα να «κλειδώσει» συμφωνίες με τη Γαλλία για την παροχή αντιαεροπορικών δυνατοτήτων, μαχητικών αεροσκαφών και πυραύλων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του ουκρανικού στρατού να αντισταθεί στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους κλιμακώνονται τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Μόσχα αναφέρει σημαντικές προελάσεις στο έδαφος στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.

«Έχει επίσης προετοιμαστεί μια ιστορική συμφωνία με τη Γαλλία – θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της μαχητικής μας αεροπορίας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, αυτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

Η βοήθεια που θα λάβει η Ουκρανία

Εδώ και εβδομάδες διεξάγονται συνομιλίες για το πώς η Γαλλία θα μπορούσε να παράσχει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, παρά την πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια στο Παρίσι που έχει εγείρει ερωτήματα για το πόσα μπορεί να προσφέρει τελικά η Γαλλία.

Τον περασμένο μήνα ο Μακρόν δεσμεύτηκε να προσφέρει περισσότερα μαχητικά Mirage, αφού αρχικά είχε υποσχεθεί την παράδοση έξι, καθώς και νέα παρτίδα πυραύλων Aster 30, που παράγονται από τον ευρωπαϊκό όμιλο MBDA, για τις αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T που χειρίζεται το Κίεβο.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πρόσωπα ενήμερα επί του θέματος, η επίσκεψη της Δευτέρας αναμένεται να αποφέρει περισσότερα για το Κίεβο. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια δεκαετή στρατηγική συμφωνία για την πολεμική αεροπορία, η οποία θα σηματοδοτούσε την παροχή στο Κίεβο μαχητικών Rafale, κατασκευής Dassault.

Κάποια από αυτά θα μπορούσαν να προέλθουν απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα, αν και ο κύριος όγκος θα αφορά μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουκρανίας να αυξήσει τον στόλο της σε 250 μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen.

Η επιχειρησιακή αξιοποίηση τόσο προηγμένων αεροσκαφών θα απαιτήσει χρόνο, λόγω του απαιτητικού προγράμματος εκπαίδευσης για τους νέους πιλότους. Οι δύο πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Δευτέρα θα μπορούσε να σημάνει συμφωνίες για περισσότερα συστήματα SAMP/T, από τα υπάρχοντα γαλλικά αποθέματα ή μέσω μακροπρόθεσμων παραγγελιών επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και αντι-drone συστημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι συμφωνίες.

Σε ενημέρωση προς τα Μέσα Ενημέρωσης πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι στόχος είναι να «τεθεί η γαλλική αριστεία στη βιομηχανία όπλων στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και να «της επιτρέψει να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να απαντήσει στη ρωσική επιθετικότητα».

Ο Ζελένσκι θα παρακολουθήσει ενημέρωση από διάφορους κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων η Dassault, το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της γαλλικής προεδρίας, το οποίο δεν έδωσε περαιτέρω συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Ξεχωριστό φόρουμ το απόγευμα θα φέρει σε επαφή ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των drones, με στόχο να εξετάσουν τρόπους συνεργασίας.