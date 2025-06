Σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ: Γιατί ο Τραμπ υποχρεώθηκε να δώσει χώρο στην διπλωματία – Ο χρόνος πιέζει τον Λευκό Οίκο

Είδε τα στρατιωτικά σχέδια για χτύπημα στο Ιράν, τα ενέκρινε- σύμφωνα με πληροφορίες στον αμερικανικό Τύπο, αλλά ο Τραμπ καθυστερούσε να δώσει το τελικό «πράσινο φως».

Της Εύης Απολλωνάτου

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζύγισε τα αρνητικά μίας στρατιωτικής επέμβασης στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι αναζητούσε μία βοήθεια για να βγει από το αδιέξοδο και να δώσει χώρο στην διπλωματία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η λεγόμενη «Ε3» δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, του έδωσαν τον χρόνο που ήθελε. Σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών θα συναντηθούν στην Γενεύη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί παρουσία της ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας.

The situation in the Middle East remains perilous. We are determined that Iran must never have a nuclear weapon. Meeting with @SecRubio and @SteveWitkoff in the White House today, we discussed how a deal could avoid a deepening conflict. A window now exists within the next two… pic.twitter.com/UKAOsnDAm8

— David Lammy (@DavidLammy) June 19, 2025