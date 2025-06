Σουηδία: 7 τραυματίες από εκτροχιασμό τραμ στο Γκέτεμποργκ – Κατέληξε μέσα σε μια πιτσαρία

Ένας συρμός τραμ εκτροχιάστηκε και έπεσε σε μια πιτσαρία νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ, της νοτιοδυτικής Σουηδίας, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν επτά άνθρωποι, περιλαμβανομένου του οδηγού του τραμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η ταχύτητα ήταν μεγάλη και δεν μπορούσε να πάρει την αριστερή στροφή, έτσι συνέχισε ευθεία και έπεσε πάνω σε… μια πιτσαρία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

At least seven injured as tram derails and crashes into pizzeria in Sweden. The incident occurred at the intersection of Kungsportsavenyn and Vasagatan in Gothenburg on the country’s west coast.#tram #derailment #Gothenburg #Sweden pic.twitter.com/RDcq0F2bq0

