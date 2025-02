Στο Μόναχο ο Τζέι Ντι Βανς για την Διάσκεψη για την Ασφάλεια – Δεν θα συναντηθεί με τον Όλαφ Σολτς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε στο Μόναχο το βράδυ της Πέμπτης (13/2), όπου από από την Παρασκευή έως την Κυριακή πραγματοποιείται η Διάσκεψη για την Ασφάλεια (MSC). Πριν από την πολυαναμενόμενη ομιλία του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προκάλεσε αίσθηση με την απόφασή του να μη συναντήσει τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, αλλά τον υποψήφιο διάδοχό του, Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν χρειάζεται να τον δούμε, έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι καγκελάριος για πολύ ακόμη», δήλωσε αμερικανική πηγή από το περιβάλλον του Βανς στο περιοδικό Politico, ενώ εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι δύο αξιωματούχοι είχαν συναντηθεί την Δευτέρα στο Παρίσι, στην σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Vice President @JDVance lands in Munich, Germany, just a few hours after a car ramming attack in the city and a day before the #MunichSecurityConference #MSC #munichattack pic.twitter.com/NaWy8fFvFp

— Tara Prindiville (@taraprindiville) February 13, 2025