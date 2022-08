Στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο ο Χάρι και Μέγκαν – Πιθανή μία συνάντηση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα βρεθούν τον Σεπτέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τους βασιλικού εμπειρογνώμονες, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι αν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους θα συναντήσουν την βασίλισσα Ελισάβετ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μία τέτοια συνάντηση καθώς η άφιξή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ συμπίπτει με μία πολυάσχολη εβδομάδα για τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα συναντήσει τον νέο πρωθυπουργό της χώρας.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη των Σάσεξ στην Βρετανία μετά τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβιλαίου. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα παραστούν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η One Young World Summit που θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ στις 5 Σεπτεμβρίου. Έπειτα θα μεταβούν στη Γερμανία προκειμένου να δώσουν το παρών στην εκδήλωση Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Βραβεία WellChild που θα λάβουν χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, υπάρχει πιθανότητα οι Σάσεξ να θέλουν να περάσουν λίγο χρόνο με τη βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς την είδαν «μόλις 15 λεπτά» κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβιλαίου. Η βασίλισσα Ελισάβετ βρίσκεται στο κάστρο του Μπαλμόραλ. Ωστόσο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου θα έχει επιστρέψει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προκειμένου να έχει συνάντηση είτε με τη Λιζ Τρας, είτε τον Ρίσι Σούνακ που μονομαχούν για τη θέση του πρωθυπουργού.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα γράφει η «The Sun», τις προηγούμενες μέρες η βασίλισσα Ελισάβετ κάλεσε τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ να την ακολουθήσουν στο καταφύγιό της στα Χάιλαντς. Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Richard Fitzwilliams δήλωσε τη Δευτέρα ότι μία συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί είτε στο Λονδίνο είτε στο κάστρο του Γουίνδσορ.