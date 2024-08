Στη δημοσιότητα βίντεο με τις πρώτες ώρες της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ – Πλάνα με Ρώσους αιχμαλώτους

Βίντεο με πλάνα από τις πρώτες ώρες της ουκρανικής επίθεσης σε ρωσικό έδαφος στην περιοχή του Κουρσκ έδωσε στην δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν την αποναρκοθέτηση, τις διελεύσεις των συνόρων, την καταστροφή των αμυντικών γραμμών του ρωσικού στρατού, το πυροβολικό και τους αιχμαλώτους Ρώσους στρατιώτες.

Στο βίντεο φαίνεται η επίθεση του ουκρανικού στρατού σε ένα ρωσικό σημείο ελέγχου στα σύνορα κοντά στην πόλη Σούντζα στην περιοχή του Κουρσκ, στις 6 Αυγούστου, την πρώτη ημέρα της εισβολής των Ουκρανών στη Ρωσία.

Το βίντεο δείχνει κτίρια στο σημείο ελέγχου να δέχονται πυρά και κάποια να καταστρέφονται. Το βίντεο τελειώνει με ένα άρμα μάχης με ουκρανικά διακριτικά να κινείται βόρεια, προς τη Σούντζα.

Το βρετανικό βίντεο BBC ανέφερε ότι το βίντεο επαληθεύτηκε μετά από έρευνα ότι είναι γνήσιο μέσα από δορυφορικές εικόνες. Μάλιστα εκτιμά ότι η επίθεση πρέπει να έγινε μεταξύ περίπου 17.30 και 19:00, τοπική ώρα στις 6 Αυγούστου.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy’s defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.

📹: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2024