Stephen Wilhite: Πέθανε ο δημιουργός του GIF

Έφυγε από τη ζωή ο Stephen Wilhite, ο δημιουργός του Graphics Interchange Format, ευρύτερα γνωστό ως GIF, σε ηλικία 74 ετών έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονται με τον κορονοϊό, σύμφωνα με την σύζυγό του, όπως αναφέρει το The Verge.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980, ο Wilhite εργάστηκε σε μια εταιρεία Διαδικτύου, την CompuServe, όπου δημιούργησε το GIF σχεδόν μόνος του. «Το έκανε στην πραγματικότητα στο σπίτι και το έδειξε στη δουλειά αφού το τελειοποίησε», είπε η σύζυγός του Kathaleen, προσθέτοντας ότι η εφεύρεση ήταν ένα από τα επιτεύγματα του Wilhite για το οποίο ήταν πολύ περήφανος.

Το πρώτο GIF παρουσιάστηκε το 1987.

RIP Stephen Wilhite, creator of the GIF. This was the first GIF ever created in 1987. pic.twitter.com/gqtMBqEOdg

Το 2013, ο Wilhite βραβεύτηκε στα Webby Awards για την εφεύρεση. Μόλις έλαβε το βραβείο, αντί να βγάλει μια ομιλία αποδοχής, έπαιξε απλώς ένα GIF και στάθηκε στη μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με την προφορά της μορφής εικόνας. Η εικόνα απλώς ανέφερε: «Προφέρεται «JIF» όχι «GIF».

Apparently, the creator of the GIF has died.

Naturally, the reddit thread announcing this is full of nerds arguing of it’s pronunciation.

But, Stephen Wilhite is with Jod now, beyond such petty squabbles. pic.twitter.com/WyOjHbPUoQ

